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Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта, заявила Ле Пен
Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта, заявила Ле Пен - РИА Новости, 19.12.2024
Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта, заявила Ле Пен
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что Запад подталкивает Киев к продолжению конфликта, в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:20:00+03:00
2024-12-19T09:20:00+03:00
2024-12-19T09:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что Запад подталкивает Киев к продолжению конфликта, в котором он не способен одержать победу без вмешательства НАТО, но это рискует привести к Третьей мировой войне. Об этом она заявила в интервью испанской газете Pais"Я говорила с самого начала: Украина не может одержать победу в этом конфликте... Мы подталкиваем ее к продолжению войны, которая превратилась в настоящую резню среди военных и гражданского населения. Единственным способом победы для Украины было бы вмешательство НАТО, и это была бы Третья мировая война", - заявила Ле Пен. При этом Ле Пен ушла от ответа на вопрос о том, стала бы она продолжать поставлять Украине вооружение, если бы это зависело от нее. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Марин Ле Пен, НАТО
Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта, заявила Ле Пен
Ле Пен: Запад толкает Киев продолжать конфликт, в котором он не победит без НАТО