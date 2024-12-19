https://ria.ru/20241219/ukraina-1990035326.html

Военных ВСУ заперли в лагере НАТО на обучении в Чехии

Военных ВСУ заперли в лагере НАТО на обучении в Чехии - РИА Новости, 19.12.2024

Военных ВСУ заперли в лагере НАТО на обучении в Чехии

Лагерь НАТО в Чехии, где проходили обучение саперы ВСУ, находился под оцеплением военной полиции Украины и Чехии из-за опасений побегов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:08:00+03:00

2024-12-19T06:08:00+03:00

2024-12-19T11:10:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Лагерь НАТО в Чехии, где проходили обучение саперы ВСУ, находился под оцеплением военной полиции Украины и Чехии из-за опасений побегов, рассказал РИА Новости находившийся там пленный солдат ВСУ Роман Гутник, мобилизованный в Харькове."Увольнительных не было, нам не разрешали, в город не выпускали. Сказали, что много людей уходят и убегают. Там военная их полиция постоянно контролировала периметр, и с ними была украинская полиция", — рассказал он. При этом, посетовал он, там были плохие условия для проживания в принципе."Одних поселили в деревянные срубы, а нас поселили в палатки. По восемь человек палатки. Вообще приехали, я думаю, больше 300 человек. Там была пехота, химические войска и саперы, а еще были пограничники... Кормили там не очень, с едой у них не очень было. Два рогалика там дадут и чай такой кислый, то ли из шиповника, то ли из чего-то еще", — рассказал он.Собеседник агентства отметил, что не чувствовал от чехов поддержки или соучастия. "Побратимами мы точно не были", — заключил Гутник.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html

https://ria.ru/20241105/general-1981958445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, чехия