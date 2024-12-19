В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Житомирской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.
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По данным ресурса, в Житомирской области воздушная тревога была объявлена в 01.08 мск, в Киеве - в 01.53 мск, а в Хмельницкой области - в 02.33 мск.
Сигнал воздушной тревоги также звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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