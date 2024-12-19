https://ria.ru/20241219/ukraina-1990027318.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.12.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Житомирской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T03:31:00+03:00

2024-12-19T03:31:00+03:00

2024-12-19T03:31:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Житомирской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. По данным ресурса, в Житомирской области воздушная тревога была объявлена в 01.08 мск, в Киеве - в 01.53 мск, а в Хмельницкой области - в 02.33 мск. Сигнал воздушной тревоги также звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241218/ukraina-1990016256.html

https://ria.ru/20241218/ukraine-1989966747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, хмельницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины