https://ria.ru/20241219/uchenye-1990044816.html

В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом

В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом - РИА Новости, 19.12.2024

В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом

Ученые из Московского физико-технического института и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:52:00+03:00

2024-12-19T08:52:00+03:00

2024-12-19T14:57:00+03:00

наука

россия

московский физико-технический институт

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

открытия - риа наука

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали новую импортонезависимую методику анализа биологически активных веществ, которая будет полезна для поиска антикоагулянтов — веществ, предотвращающих образование тромбов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МФТИ. Антикоагулянты применяются при заболеваниях сердца, варикозном расширении вен и для профилактики послеоперационных осложнений. Из-за высокого риска тромбоза некоторым пациентам жизненно необходим постоянный прием антикоагулянтов. Но такие препараты могут вызывать нежелательные эффекты: аллергические реакции, кровотечения, боли в животе и прочее. Поэтому ученые продолжают искать новые, более эффективные и безопасные медикаменты. Для исследований нужны простые, дешевые и притом эффективные методы биохимического анализа, показывающие влияние изучаемых субстанций на свертываемость крови. Ученые из МФТИ и Центра имени Лопухина предложили экономически доступные методики такого анализа на основе массовых тестов, которыми пользуются во всех клинико-диагностических лабораториях. "Мы разработали методику биохимического анализа веществ, проявляющих антикоагуляционные свойства, которая основана на клинических тестах, широко применяемых для оценки свертываемости крови у пациентов. Все необходимые для анализов реактивы и оборудование — отечественного производства", — рассказал доцент кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ Валентин Манувера. По его словам, разработанная методика позволяет обнаружить вещества-антикоагулянты в самых разных смесях, а также провести первичный анализ их влияния на свертывание крови.

https://ria.ru/20241212/vrach-1988721749.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, московский физико-технический институт, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), открытия - риа наука