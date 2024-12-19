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В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом - РИА Новости, 19.12.2024
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Наука
 
08:52 19.12.2024 (обновлено: 14:57 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/uchenye-1990044816.html
В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом
В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом - РИА Новости, 19.12.2024
В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом
Ученые из Московского физико-технического института и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:52:00+03:00
2024-12-19T14:57:00+03:00
наука
россия
московский физико-технический институт
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
открытия - риа наука
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали новую импортонезависимую методику анализа биологически активных веществ, которая будет полезна для поиска антикоагулянтов — веществ, предотвращающих образование тромбов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МФТИ. Антикоагулянты применяются при заболеваниях сердца, варикозном расширении вен и для профилактики послеоперационных осложнений. Из-за высокого риска тромбоза некоторым пациентам жизненно необходим постоянный прием антикоагулянтов. Но такие препараты могут вызывать нежелательные эффекты: аллергические реакции, кровотечения, боли в животе и прочее. Поэтому ученые продолжают искать новые, более эффективные и безопасные медикаменты. Для исследований нужны простые, дешевые и притом эффективные методы биохимического анализа, показывающие влияние изучаемых субстанций на свертываемость крови. Ученые из МФТИ и Центра имени Лопухина предложили экономически доступные методики такого анализа на основе массовых тестов, которыми пользуются во всех клинико-диагностических лабораториях. "Мы разработали методику биохимического анализа веществ, проявляющих антикоагуляционные свойства, которая основана на клинических тестах, широко применяемых для оценки свертываемости крови у пациентов. Все необходимые для анализов реактивы и оборудование — отечественного производства", — рассказал доцент кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ Валентин Манувера. По его словам, разработанная методика позволяет обнаружить вещества-антикоагулянты в самых разных смесях, а также провести первичный анализ их влияния на свертывание крови.
https://ria.ru/20241212/vrach-1988721749.html
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россия, московский физико-технический институт, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), открытия - риа наука
Наука, Россия, Московский физико-технический институт, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Открытия - РИА Наука
В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом

Российские ученые создали импортонезависимую методику анализа антикоагулянтов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник в лаборатории
Медицинский работник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ученые из Московского физико-технического института и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали новую импортонезависимую методику анализа биологически активных веществ, которая будет полезна для поиска антикоагулянтов — веществ, предотвращающих образование тромбов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МФТИ.
Антикоагулянты применяются при заболеваниях сердца, варикозном расширении вен и для профилактики послеоперационных осложнений. Из-за высокого риска тромбоза некоторым пациентам жизненно необходим постоянный прием антикоагулянтов. Но такие препараты могут вызывать нежелательные эффекты: аллергические реакции, кровотечения, боли в животе и прочее. Поэтому ученые продолжают искать новые, более эффективные и безопасные медикаменты.
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Для исследований нужны простые, дешевые и притом эффективные методы биохимического анализа, показывающие влияние изучаемых субстанций на свертываемость крови. Ученые из МФТИ и Центра имени Лопухина предложили экономически доступные методики такого анализа на основе массовых тестов, которыми пользуются во всех клинико-диагностических лабораториях.
"Мы разработали методику биохимического анализа веществ, проявляющих антикоагуляционные свойства, которая основана на клинических тестах, широко применяемых для оценки свертываемости крови у пациентов. Все необходимые для анализов реактивы и оборудование — отечественного производства", — рассказал доцент кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ Валентин Манувера.
По его словам, разработанная методика позволяет обнаружить вещества-антикоагулянты в самых разных смесях, а также провести первичный анализ их влияния на свертывание крови.
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