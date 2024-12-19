https://ria.ru/20241219/ubiystva-1990168153.html
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
Российские правоохранители и специальные службы пропустили удары по журналистке Дарье Дугиной и начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, заявил президент... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:56:00+03:00
2024-12-19T14:56:00+03:00
2024-12-19T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские правоохранители и специальные службы пропустили удары по журналистке Дарье Дугиной и начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, заявил президент России Владимир Путин.“К сожалению, это покушение (на Кириллова - ред.) является не единичным, и не только на военнослужащих… И на журналистов покушение, и на общественных деятелей покушение. Достаточно вспомнить только убийство Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары”, - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.Двадцатого августа 2022 года в Одинцовском районе Московской области на Можайское шоссе, в районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась российская журналистка и политолог Дарья Дугина. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова
Путин об убийствах Дарьи Дугиной и генерала Кириллова: наши правоохранители и спецслужбы пропустили эти удары, работу нужно совершенствовать.
2024-12-19T14:56
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Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб"
ФСБ опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов.
2024-12-19T14:56
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PT1M13S
РИА Новости
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Дарья Дугина, Происшествия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
Путин раскритиковал силовиков и спецслужбы из-за убийств Дугиной и Кириллова