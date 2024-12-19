Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих
Священник Гриценко: ПЦУ смотрит на преследования УПЦ как на свою победу
© Фото : Иоан ОмельчукПредставители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области
© Фото : Иоан Омельчук
Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Создатели раскольнической организации "Православная церковь Украины" (ПЦУ) смотрят на преследования верующих канонической Украинской православной церкви как на собственную победу, "ухмыляясь и улыбаясь", рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Петр Гриценко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о гонениях на Украине.
Гриценко напомнил, что ПЦУ создана "прозападными христианскими конфессиями", в том числе католиками и греко-католиками, которые сегодня являются "серыми кардиналами вообще всей этой нацистской идеологии на Украине".
"Они являются первоисточником, создателем и носителем этого страшного вируса. В 90-е годы, когда они зашли, Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла восемь епархий, мы потеряли. Потому что они зашли и тоже насильственным путем отобрали храмы, приходы, ввели в заблуждение целый народ. И тем самым на националистической почве, на ненависти к русскому, православному они выставили свою церковь", - сказал Гриценко.
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Он отметил, что ПЦУ – "абсолютно политическая организация, антирусская, антиправославная".
"Она была создана вразрез. Они (создатели ПЦУ – ред.) являются первоисточниками. То есть они являются правообладателем всех начинаний на Украине, всех этих бесчинств. Поэтому они смотрят на это как на свою собственную победу, ухмыляясь и улыбаясь. И с радостью будут видеть, как умирает русский человек", - уверен Гриценко.
По его мнению, западные конфессии не могут осуждать насильственное разделение общества по религиозным взглядам, так как сами являются инициаторами этих событий на Украине.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали "Православную церковь Украины", в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
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