https://ria.ru/20241219/tserkov-1990247201.html

Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих

Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих - РИА Новости, 19.12.2024

Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих

Создатели раскольнической организации "Православная церковь Украины" (ПЦУ) смотрят на преследования верующих канонической Украинской православной церкви как на... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:11:00+03:00

2024-12-19T18:11:00+03:00

2024-12-19T18:32:00+03:00

украина

россия

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петр порошенко

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Создатели раскольнической организации "Православная церковь Украины" (ПЦУ) смотрят на преследования верующих канонической Украинской православной церкви как на собственную победу, "ухмыляясь и улыбаясь", рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Петр Гриценко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о гонениях на Украине. В четверг Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что на Украине идет растерзание Церкви, но в мире предпочитают не замечать эти нарушения прав верующих. Гриценко напомнил, что ПЦУ создана "прозападными христианскими конфессиями", в том числе католиками и греко-католиками, которые сегодня являются "серыми кардиналами вообще всей этой нацистской идеологии на Украине". "Они являются первоисточником, создателем и носителем этого страшного вируса. В 90-е годы, когда они зашли, Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла восемь епархий, мы потеряли. Потому что они зашли и тоже насильственным путем отобрали храмы, приходы, ввели в заблуждение целый народ. И тем самым на националистической почве, на ненависти к русскому, православному они выставили свою церковь", - сказал Гриценко. Он отметил, что ПЦУ – "абсолютно политическая организация, антирусская, антиправославная". "Она была создана вразрез. Они (создатели ПЦУ – ред.) являются первоисточниками. То есть они являются правообладателем всех начинаний на Украине, всех этих бесчинств. Поэтому они смотрят на это как на свою собственную победу, ухмыляясь и улыбаясь. И с радостью будут видеть, как умирает русский человек", - уверен Гриценко. По его мнению, западные конфессии не могут осуждать насильственное разделение общества по религиозным взглядам, так как сами являются инициаторами этих событий на Украине. В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали "Православную церковь Украины", в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.

https://ria.ru/20241218/sbu-1989950537.html

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989796385.html

https://ria.ru/20241218/ukraina-1990013781.html

https://ria.ru/20241213/upts-1989094465.html

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