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Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих - РИА Новости, 19.12.2024
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Религия
 
18:11 19.12.2024 (обновлено: 18:32 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/tserkov-1990247201.html
Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих
Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих - РИА Новости, 19.12.2024
Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих
Создатели раскольнической организации "Православная церковь Украины" (ПЦУ) смотрят на преследования верующих канонической Украинской православной церкви как на... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:11:00+03:00
2024-12-19T18:32:00+03:00
украина
россия
киев
владимир путин
петр порошенко
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Создатели раскольнической организации "Православная церковь Украины" (ПЦУ) смотрят на преследования верующих канонической Украинской православной церкви как на собственную победу, "ухмыляясь и улыбаясь", рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Петр Гриценко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о гонениях на Украине. В четверг Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что на Украине идет растерзание Церкви, но в мире предпочитают не замечать эти нарушения прав верующих. Гриценко напомнил, что ПЦУ создана "прозападными христианскими конфессиями", в том числе католиками и греко-католиками, которые сегодня являются "серыми кардиналами вообще всей этой нацистской идеологии на Украине". "Они являются первоисточником, создателем и носителем этого страшного вируса. В 90-е годы, когда они зашли, Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла восемь епархий, мы потеряли. Потому что они зашли и тоже насильственным путем отобрали храмы, приходы, ввели в заблуждение целый народ. И тем самым на националистической почве, на ненависти к русскому, православному они выставили свою церковь", - сказал Гриценко. Он отметил, что ПЦУ – "абсолютно политическая организация, антирусская, антиправославная". "Она была создана вразрез. Они (создатели ПЦУ – ред.) являются первоисточниками. То есть они являются правообладателем всех начинаний на Украине, всех этих бесчинств. Поэтому они смотрят на это как на свою собственную победу, ухмыляясь и улыбаясь. И с радостью будут видеть, как умирает русский человек", - уверен Гриценко. По его мнению, западные конфессии не могут осуждать насильственное разделение общества по религиозным взглядам, так как сами являются инициаторами этих событий на Украине. В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали "Православную церковь Украины", в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
https://ria.ru/20241218/sbu-1989950537.html
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украина, россия, киев, владимир путин, петр порошенко, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Священник прокомментировал слова Путина о гонениях на верующих

Священник Гриценко: ПЦУ смотрит на преследования УПЦ как на свою победу

© Фото : Иоан ОмельчукПредставители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области
Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Иоан Омельчук
Представители ПЦУ срезали замки на Свято-Троицком храме УПЦ в селе Пасечная Киевской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Создатели раскольнической организации "Православная церковь Украины" (ПЦУ) смотрят на преследования верующих канонической Украинской православной церкви как на собственную победу, "ухмыляясь и улыбаясь", рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Петр Гриценко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о гонениях на Украине.
В четверг Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что на Украине идет растерзание Церкви, но в мире предпочитают не замечать эти нарушения прав верующих.
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Гриценко напомнил, что ПЦУ создана "прозападными христианскими конфессиями", в том числе католиками и греко-католиками, которые сегодня являются "серыми кардиналами вообще всей этой нацистской идеологии на Украине".
"Они являются первоисточником, создателем и носителем этого страшного вируса. В 90-е годы, когда они зашли, Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла восемь епархий, мы потеряли. Потому что они зашли и тоже насильственным путем отобрали храмы, приходы, ввели в заблуждение целый народ. И тем самым на националистической почве, на ненависти к русскому, православному они выставили свою церковь", - сказал Гриценко.
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Он отметил, что ПЦУ – "абсолютно политическая организация, антирусская, антиправославная".
"Она была создана вразрез. Они (создатели ПЦУ – ред.) являются первоисточниками. То есть они являются правообладателем всех начинаний на Украине, всех этих бесчинств. Поэтому они смотрят на это как на свою собственную победу, ухмыляясь и улыбаясь. И с радостью будут видеть, как умирает русский человек", - уверен Гриценко.
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По его мнению, западные конфессии не могут осуждать насильственное разделение общества по религиозным взглядам, так как сами являются инициаторами этих событий на Украине.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали "Православную церковь Украины", в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь усилились гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
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