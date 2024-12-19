https://ria.ru/20241219/tserkov-1990171694.html

Украинцы рано или поздно дадут оценку безбожникам, заявил Путин

Украинцы рано или поздно дадут оценку безбожникам, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Украинцы рано или поздно дадут оценку безбожникам, заявил Путин

Украинский народ рано или поздно даст оценку безбожникам, которые устраивают гонения на церковь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:02:00+03:00

2024-12-19T15:02:00+03:00

2024-12-19T15:02:00+03:00

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский народ рано или поздно даст оценку безбожникам, которые устраивают гонения на церковь, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Это их выбор. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят об этом. И люди на Украине, а подавляющее большинство жителей Украины все-таки имеет отношение к православию, дадут им оценку", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.

https://ria.ru/20241218/upts-1989991006.html

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украина, россия, владимир путин