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Украинцы рано или поздно дадут оценку безбожникам, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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15:02 19.12.2024
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Украинцы рано или поздно дадут оценку безбожникам, заявил Путин
Украинцы рано или поздно дадут оценку безбожникам, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Украинцы рано или поздно дадут оценку безбожникам, заявил Путин
Украинский народ рано или поздно даст оценку безбожникам, которые устраивают гонения на церковь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:02:00+03:00
2024-12-19T15:02:00+03:00
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский народ рано или поздно даст оценку безбожникам, которые устраивают гонения на церковь, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Это их выбор. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят об этом. И люди на Украине, а подавляющее большинство жителей Украины все-таки имеет отношение к православию, дадут им оценку", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.
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украина, россия, владимир путин
Украина, Россия, Владимир Путин
Украинцы рано или поздно дадут оценку безбожникам, заявил Путин

Путин: народ Украины рано или поздно даст оценку гонителям на церковь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинский народ рано или поздно даст оценку безбожникам, которые устраивают гонения на церковь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Это их выбор. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят об этом. И люди на Украине, а подавляющее большинство жителей Украины все-таки имеет отношение к православию, дадут им оценку", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.
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