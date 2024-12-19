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Financial Times назвала человека года - РИА Новости, 19.12.2024
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11:04 19.12.2024 (обновлено: 11:20 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/tramp-1990064375.html
Financial Times назвала человека года
Financial Times назвала человека года - РИА Новости, 19.12.2024
Financial Times назвала человека года
Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times.В прошлом году газета признала человеком года главу датской фармокомпании Novo Nordisk Ларса Йоргенсена."В этом году Трамп снова стал выбором FT из-за выдающегося характера его возвращения к власти", - говорится в публикации.Financial Times также напоминает, что Трамп уже становился человеком года по версии газеты в 2016 году.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241219/tramp-1990028349.html
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в мире, сша, дональд трамп, nbc, камала харрис, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Камала Харрис, Джо Байден
Financial Times назвала человека года

Financial Times назвала Трампа человеком года

© AP Photo / Frank AugsteinЭкономическая газета The Financial Times британского издательства Pearson.
Экономическая газета The Financial Times британского издательства Pearson. - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Экономическая газета The Financial Times британского издательства Pearson.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times.
В прошлом году газета признала человеком года главу датской фармокомпании Novo Nordisk Ларса Йоргенсена.
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"В этом году Трамп снова стал выбором FT из-за выдающегося характера его возвращения к власти", - говорится в публикации.
Financial Times также напоминает, что Трамп уже становился человеком года по версии газеты в 2016 году.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
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