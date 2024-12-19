Financial Times назвала человека года
Financial Times назвала Трампа человеком года
© AP Photo / Frank AugsteinЭкономическая газета The Financial Times британского издательства Pearson.
© AP Photo / Frank Augstein
Экономическая газета The Financial Times британского издательства Pearson.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times.
В прошлом году газета признала человеком года главу датской фармокомпании Novo Nordisk Ларса Йоргенсена.
"В этом году Трамп снова стал выбором FT из-за выдающегося характера его возвращения к власти", - говорится в публикации.
Financial Times также напоминает, что Трамп уже становился человеком года по версии газеты в 2016 году.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
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