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"Придется страдать". Ле Пен высказалась о победе Трампа на выборах - РИА Новости, 19.12.2024
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10:29 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/tramp-1990057426.html
"Придется страдать". Ле Пен высказалась о победе Трампа на выборах
"Придется страдать". Ле Пен высказалась о победе Трампа на выборах - РИА Новости, 19.12.2024
"Придется страдать". Ле Пен высказалась о победе Трампа на выборах
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила в интервью испанской газете Pais, что в связи с победой... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:29:00+03:00
2024-12-19T10:29:00+03:00
в мире
франция
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила в интервью испанской газете Pais, что в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США Франции придется "страдать от последствий" защиты Трампом интересов своей страны. Политик ответила на вопрос о том, считает ли она предстоящий приход Трампа к власти хорошей новостью. "Возможно, да, если бы я была американкой. Нам же придется страдать от последствий его (Трампа - ред.) действий по защите интересов своей страны. Я не могу его осуждать, но понимаю, что (интересы США - ред.) могут противоречить интересам Франции", - заявила Ле Пен. По ее мнению, Франция не контролирует свою собственную торговую политику и зависит от Евросоюза в вопросе защиты своих экономических интересов. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявлял, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Ле Пен планирует вновь баллотироваться в президенты Франции. Опросы о намерении голосовать ставят её на первое место в первом туре. Ле Пен трижды была кандидатом на кресло президента. Впервые 56-летняя политик баллотировалась в 2012 году, но проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 году она во втором туре проигрывала Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов. Следующие президентские выборы во Франции состоятся в мае 2027 года.
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в мире, франция, сша, дональд трамп, марин ле пен, евросоюз
В мире, Франция, США, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, Евросоюз
"Придется страдать". Ле Пен высказалась о победе Трампа на выборах

Ле Пен: Франции придется страдать от последствий прихода Трампа к власти в США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила в интервью испанской газете Pais, что в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США Франции придется "страдать от последствий" защиты Трампом интересов своей страны.
Политик ответила на вопрос о том, считает ли она предстоящий приход Трампа к власти хорошей новостью.
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"Возможно, да, если бы я была американкой. Нам же придется страдать от последствий его (Трампа - ред.) действий по защите интересов своей страны. Я не могу его осуждать, но понимаю, что (интересы США - ред.) могут противоречить интересам Франции", - заявила Ле Пен.
По ее мнению, Франция не контролирует свою собственную торговую политику и зависит от Евросоюза в вопросе защиты своих экономических интересов.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявлял, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
Ле Пен планирует вновь баллотироваться в президенты Франции. Опросы о намерении голосовать ставят её на первое место в первом туре.
Ле Пен трижды была кандидатом на кресло президента. Впервые 56-летняя политик баллотировалась в 2012 году, но проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 году она во втором туре проигрывала Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.
Следующие президентские выборы во Франции состоятся в мае 2027 года.
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