https://ria.ru/20241219/tramp-1990057426.html

"Придется страдать". Ле Пен высказалась о победе Трампа на выборах

"Придется страдать". Ле Пен высказалась о победе Трампа на выборах - РИА Новости, 19.12.2024

"Придется страдать". Ле Пен высказалась о победе Трампа на выборах

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила в интервью испанской газете Pais, что в связи с победой... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:29:00+03:00

2024-12-19T10:29:00+03:00

2024-12-19T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила в интервью испанской газете Pais, что в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США Франции придется "страдать от последствий" защиты Трампом интересов своей страны. Политик ответила на вопрос о том, считает ли она предстоящий приход Трампа к власти хорошей новостью. "Возможно, да, если бы я была американкой. Нам же придется страдать от последствий его (Трампа - ред.) действий по защите интересов своей страны. Я не могу его осуждать, но понимаю, что (интересы США - ред.) могут противоречить интересам Франции", - заявила Ле Пен. По ее мнению, Франция не контролирует свою собственную торговую политику и зависит от Евросоюза в вопросе защиты своих экономических интересов. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявлял, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Ле Пен планирует вновь баллотироваться в президенты Франции. Опросы о намерении голосовать ставят её на первое место в первом туре. Ле Пен трижды была кандидатом на кресло президента. Впервые 56-летняя политик баллотировалась в 2012 году, но проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 году она во втором туре проигрывала Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов. Следующие президентские выборы во Франции состоятся в мае 2027 года.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

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в мире, франция, сша, дональд трамп, марин ле пен, евросоюз