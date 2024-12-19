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Трамп потребовал от демократов устранить потолок госдолга США - РИА Новости, 19.12.2024
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03:43 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/tramp-1990028349.html
Трамп потребовал от демократов устранить потолок госдолга США
Трамп потребовал от демократов устранить потолок госдолга США - РИА Новости, 19.12.2024
Трамп потребовал от демократов устранить потолок госдолга США
Избранный американский президент Дональд Трамп потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга США или значительно увеличить его... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T03:43:00+03:00
2024-12-19T03:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга США или значительно увеличить его уровень, следует из публикации будущего главы государства в социальной сети Truth Social. "До тех пор, пока демократы не устранят или существенно не увеличат потолок долга, я буду сражаться до конца. Это мерзкая западня, установленная радикальными левыми демократами", - написал Трамп. По мнению будущего президента, демократы хотят "опозорить" республиканцев в июне при вынесении летом следующего на голосование вопроса по госдолгу. В понедельник американский Центр инноваций экономической политики (EPIC) опубликовал прогноз, согласно которому очередной потолок государственного долга может быть достигнут в июне 2025 года, что потребует от будущей администрации Трампа проводить через конгресс новый законопроект о повышении лимита заимствований. "Повышение потолка госдолга - это не лучшая идея, но мы бы предпочли сделать это во время правления (президента США Джо - ред.) Байдена. Если демократы не будут сотрудничать по вопросу потолка госдолга сейчас, почему кто-то думает, что они сделают это в июне при нашей администрации?" - указал Трамп. Он также увязал необходимость решить вопрос с госдолгом с принятием конгрессом временной резолюции по финансированию американского правительства, без которой США грозит шатдаун с 20 января. "Республиканцы должны быть умными и жесткими. Если демократы грозятся закрыть правительство, пока мы не дадим им все, что они хотят, то раскройте их блеф", - добавил Трамп. Ранее в декабре контрольно-бюджетного управления страны (GAO) призвало конгресс США немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства. Как отмечалось в докладе ведомства, из-за действия потолка госдолга правительство США может оказаться в ситуации дефолта в том случае, если конгресс не сумеет в очередной раз своевременно повысить или приостановить лимит заимствований. Это, в свою очередь, грозит ударом по финансовым рынкам, ухудшением условий для бизнеса и домохозяйств, долгосрочными негативными последствиями для экономики США и мира. Государственный долг США по состоянию на 19 декабря составляет 36 триллионов 189 миллиардов долларов и продолжает расти. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html
https://ria.ru/20241030/gosdolg-1980819705.html
https://ria.ru/20241211/ssha-1988710560.html
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сша, дональд трамп, мвф, в мире
США, Дональд Трамп, МВФ, В мире
Трамп потребовал от демократов устранить потолок госдолга США

Трамп потребовал от демократов устранить потолок госдолга или увеличить его

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга США или значительно увеличить его уровень, следует из публикации будущего главы государства в социальной сети Truth Social.
"До тех пор, пока демократы не устранят или существенно не увеличат потолок долга, я буду сражаться до конца. Это мерзкая западня, установленная радикальными левыми демократами", - написал Трамп.
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По мнению будущего президента, демократы хотят "опозорить" республиканцев в июне при вынесении летом следующего на голосование вопроса по госдолгу.
В понедельник американский Центр инноваций экономической политики (EPIC) опубликовал прогноз, согласно которому очередной потолок государственного долга может быть достигнут в июне 2025 года, что потребует от будущей администрации Трампа проводить через конгресс новый законопроект о повышении лимита заимствований.
"Повышение потолка госдолга - это не лучшая идея, но мы бы предпочли сделать это во время правления (президента США Джо - ред.) Байдена. Если демократы не будут сотрудничать по вопросу потолка госдолга сейчас, почему кто-то думает, что они сделают это в июне при нашей администрации?" - указал Трамп.
Он также увязал необходимость решить вопрос с госдолгом с принятием конгрессом временной резолюции по финансированию американского правительства, без которой США грозит шатдаун с 20 января.
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"Республиканцы должны быть умными и жесткими. Если демократы грозятся закрыть правительство, пока мы не дадим им все, что они хотят, то раскройте их блеф", - добавил Трамп.
Ранее в декабре контрольно-бюджетного управления страны (GAO) призвало конгресс США немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства.
Как отмечалось в докладе ведомства, из-за действия потолка госдолга правительство США может оказаться в ситуации дефолта в том случае, если конгресс не сумеет в очередной раз своевременно повысить или приостановить лимит заимствований. Это, в свою очередь, грозит ударом по финансовым рынкам, ухудшением условий для бизнеса и домохозяйств, долгосрочными негативными последствиями для экономики США и мира.
Государственный долг США по состоянию на 19 декабря составляет 36 триллионов 189 миллиардов долларов и продолжает расти.
По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
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СШАДональд ТрампМВФВ мире
 
 
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