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Удерживаемая курдскими боевиками плотина серьезно повреждена - РИА Новости, 19.12.2024
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19:20 19.12.2024 (обновлено: 19:29 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/tishrin-1990257948.html
Удерживаемая курдскими боевиками плотина серьезно повреждена
Удерживаемая курдскими боевиками плотина серьезно повреждена - РИА Новости, 19.12.2024
Удерживаемая курдскими боевиками плотина серьезно повреждена
Удерживаемая боевикам запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) плотина Тишрин близ сирийского Алеппо серьезно повреждена, есть угроза крупной... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:20:00+03:00
2024-12-19T19:29:00+03:00
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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Удерживаемая боевикам запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) плотина Тишрин близ сирийского Алеппо серьезно повреждена, есть угроза крупной катастрофы, Анкара предприняла ряд мер, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник."Расположенная на реке Евфрат, примерно в 90 километрах к востоку от Алеппо, плотина Тишрин является второй по величине плотиной в стране. Это важная плотина для многих городов Сирии, особенно для Алеппо. Плотина была построена по старой технологии. Кроме того, из-за гражданской войны и действий террористической организации PПK/YPG в регионе плотина была серьезно повреждена и не могла поддерживаться в рабочем состоянии. По оценкам, система водоотведения работает неэффективно. Предполагается, что технические системы, которые важны для продолжения работы плотины, вышли из строя", - сообщил РИА Новости собеседник агентства.По его словам, в начале декабря появилась информация о том, что уровень воды в Тишринской плотине достиг критической отметки."Из-за террористов РПК/YPG, засевших вокруг плотины и в туннелях, определить ситуацию на месте невозможно. Прибывающие команды становятся мишенью для террористов. Количество воды и техническая ситуация не могут быть полностью поняты. В настоящее время предпринимаются попытки определить ситуацию на основе ограниченной информации, полученной от работников плотины. По оценкам специалистов, в случае разрушения плотины может произойти крупная катастрофа", - добавил источник.По его словам, Турция приняла ряд временных мер против риска обрушения плотины."Анкара сократила объем воды, сбрасываемой с плотин на реке Евфрат, чтобы обеспечить безопасность плотины Тишрин и всего региона, особенно Сирии. Ситуация на плотине Тишрин доказывает, насколько большую угрозу РПК/YPG представляет для гражданской инфраструктуры региона", - отметил источник.
https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html
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в мире, анкара (провинция), алеппо, сирия, турция
В мире, Анкара (провинция), Алеппо, Сирия, Турция
Удерживаемая курдскими боевиками плотина серьезно повреждена

Удерживаемая курдскими боевиками плотина Тишрин серьезно повреждена

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Удерживаемая боевикам запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) плотина Тишрин близ сирийского Алеппо серьезно повреждена, есть угроза крупной катастрофы, Анкара предприняла ряд мер, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник.
"Расположенная на реке Евфрат, примерно в 90 километрах к востоку от Алеппо, плотина Тишрин является второй по величине плотиной в стране. Это важная плотина для многих городов Сирии, особенно для Алеппо. Плотина была построена по старой технологии. Кроме того, из-за гражданской войны и действий террористической организации PПK/YPG в регионе плотина была серьезно повреждена и не могла поддерживаться в рабочем состоянии. По оценкам, система водоотведения работает неэффективно. Предполагается, что технические системы, которые важны для продолжения работы плотины, вышли из строя", - сообщил РИА Новости собеседник агентства.
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По его словам, в начале декабря появилась информация о том, что уровень воды в Тишринской плотине достиг критической отметки.
"Из-за террористов РПК/YPG, засевших вокруг плотины и в туннелях, определить ситуацию на месте невозможно. Прибывающие команды становятся мишенью для террористов. Количество воды и техническая ситуация не могут быть полностью поняты. В настоящее время предпринимаются попытки определить ситуацию на основе ограниченной информации, полученной от работников плотины. По оценкам специалистов, в случае разрушения плотины может произойти крупная катастрофа", - добавил источник.
По его словам, Турция приняла ряд временных мер против риска обрушения плотины.
"Анкара сократила объем воды, сбрасываемой с плотин на реке Евфрат, чтобы обеспечить безопасность плотины Тишрин и всего региона, особенно Сирии. Ситуация на плотине Тишрин доказывает, насколько большую угрозу РПК/YPG представляет для гражданской инфраструктуры региона", - отметил источник.
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