https://ria.ru/20241219/tishrin-1990257948.html

Удерживаемая курдскими боевиками плотина серьезно повреждена

Удерживаемая курдскими боевиками плотина серьезно повреждена - РИА Новости, 19.12.2024

Удерживаемая курдскими боевиками плотина серьезно повреждена

Удерживаемая боевикам запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) плотина Тишрин близ сирийского Алеппо серьезно повреждена, есть угроза крупной... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:20:00+03:00

2024-12-19T19:20:00+03:00

2024-12-19T19:29:00+03:00

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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Удерживаемая боевикам запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) плотина Тишрин близ сирийского Алеппо серьезно повреждена, есть угроза крупной катастрофы, Анкара предприняла ряд мер, сообщил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник."Расположенная на реке Евфрат, примерно в 90 километрах к востоку от Алеппо, плотина Тишрин является второй по величине плотиной в стране. Это важная плотина для многих городов Сирии, особенно для Алеппо. Плотина была построена по старой технологии. Кроме того, из-за гражданской войны и действий террористической организации PПK/YPG в регионе плотина была серьезно повреждена и не могла поддерживаться в рабочем состоянии. По оценкам, система водоотведения работает неэффективно. Предполагается, что технические системы, которые важны для продолжения работы плотины, вышли из строя", - сообщил РИА Новости собеседник агентства.По его словам, в начале декабря появилась информация о том, что уровень воды в Тишринской плотине достиг критической отметки."Из-за террористов РПК/YPG, засевших вокруг плотины и в туннелях, определить ситуацию на месте невозможно. Прибывающие команды становятся мишенью для террористов. Количество воды и техническая ситуация не могут быть полностью поняты. В настоящее время предпринимаются попытки определить ситуацию на основе ограниченной информации, полученной от работников плотины. По оценкам специалистов, в случае разрушения плотины может произойти крупная катастрофа", - добавил источник.По его словам, Турция приняла ряд временных мер против риска обрушения плотины."Анкара сократила объем воды, сбрасываемой с плотин на реке Евфрат, чтобы обеспечить безопасность плотины Тишрин и всего региона, особенно Сирии. Ситуация на плотине Тишрин доказывает, насколько большую угрозу РПК/YPG представляет для гражданской инфраструктуры региона", - отметил источник.

https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html

https://ria.ru/20241215/siriya-1989274209.html

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