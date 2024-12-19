https://ria.ru/20241219/terakt-1990021598.html

Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов

Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов - РИА Новости, 19.12.2024

Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов

Силовики выясняют, законно ли находился в России вероятный исполнитель теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, сообщили РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:32:00+03:00

2024-12-19T01:32:00+03:00

2024-12-19T01:46:00+03:00

россия

москва

узбекистан

игорь кириллов

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989674114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e7f8bd37c3dae58d5d629cbac164945.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Силовики выясняют, законно ли находился в России вероятный исполнитель теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах."Проверяется информация, легально ли он находился на территории России", — рассказал собеседник агентства.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989959980.html

россия

москва

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве