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Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов - РИА Новости, 19.12.2024
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01:32 19.12.2024 (обновлено: 01:46 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/terakt-1990021598.html
Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов
Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов - РИА Новости, 19.12.2024
Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов
Силовики выясняют, законно ли находился в России вероятный исполнитель теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, сообщили РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T01:32:00+03:00
2024-12-19T01:46:00+03:00
россия
москва
узбекистан
игорь кириллов
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Силовики выясняют, законно ли находился в России вероятный исполнитель теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах."Проверяется информация, легально ли он находился на территории России", — рассказал собеседник агентства.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов

Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Силовики выясняют, законно ли находился в России вероятный исполнитель теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.
"Проверяется информация, легально ли он находился на территории России", — рассказал собеседник агентства.

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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РоссияМоскваУзбекистанИгорь КирилловВойска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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