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В Техасе у базы ВМС заметили беспилотники - РИА Новости, 19.12.2024
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16:23 19.12.2024 (обновлено: 16:27 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/tehas-1990203293.html
В Техасе у базы ВМС заметили беспилотники
В Техасе у базы ВМС заметили беспилотники - РИА Новости, 19.12.2024
В Техасе у базы ВМС заметили беспилотники
Таинственные беспилотники замечены в штате Техас рядом с базой ВМС США, Федеральное бюро расследований (ФБР) страны и полиция штата начали расследование, пишет... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:23:00+03:00
2024-12-19T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Таинственные беспилотники замечены в штате Техас рядом с базой ВМС США, Федеральное бюро расследований (ФБР) страны и полиция штата начали расследование, пишет издание Newsweek со ссылкой на местных правоохранителей. "ФБР и местная полиция начали расследование после того, как несколько загадочных беспилотников были замечены над Уайт-Сеттлмент в пригороде Форт-Уэрта в Техасе, где находится крупная военно-морская база", - говорится в публикации. По словам начальника полицейского управления города Уайт-Сеттлмент Кристофера Кука, в данный момент правоохранители ведут поиски оператора дронов. Издание указывает, что в Уайт-Сеттлмент находится объединенная резервная авиационная база ВМС США Форт-Уэрт, на которой базируется 301-й истребительный полк резерва американских ВВС. В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, - это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд.
https://ria.ru/20241216/smi-1989392397.html
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в мире, сша, техас, форт-уэрт, джон кирби, фбр
В мире, США, Техас, Форт-Уэрт, Джон Кирби, ФБР
В Техасе у базы ВМС заметили беспилотники

Над базой ВМС США в Техасе замечены загадочные беспилотники

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДорога в Хьюстоне, штат Техас
Дорога в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дорога в Хьюстоне, штат Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Таинственные беспилотники замечены в штате Техас рядом с базой ВМС США, Федеральное бюро расследований (ФБР) страны и полиция штата начали расследование, пишет издание Newsweek со ссылкой на местных правоохранителей.
"ФБР и местная полиция начали расследование после того, как несколько загадочных беспилотников были замечены над Уайт-Сеттлмент в пригороде Форт-Уэрта в Техасе, где находится крупная военно-морская база", - говорится в публикации.
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По словам начальника полицейского управления города Уайт-Сеттлмент Кристофера Кука, в данный момент правоохранители ведут поиски оператора дронов.
Издание указывает, что в Уайт-Сеттлмент находится объединенная резервная авиационная база ВМС США Форт-Уэрт, на которой базируется 301-й истребительный полк резерва американских ВВС.
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, - это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд.
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В миреСШАТехасФорт-УэртДжон КирбиФБР
 
 
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