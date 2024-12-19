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Московский областной театр "Русский балет" выступил в Китае
Московский областной театр "Русский балет" выступил в Китае - РИА Новости, 19.12.2024
Московский областной театр "Русский балет" выступил в Китае
Московский областной государственный академический театр "Русский балет" представил на сцене театра Тянцяо в Пекине спектакль "Щелкунчик" в постановке... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:40:00+03:00
2024-12-19T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Московский областной государственный академический театр "Русский балет" представил на сцене театра Тянцяо в Пекине спектакль "Щелкунчик" в постановке художественного руководителя театра народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, сообщает министерство культуры и туризма Московской области. "Русский балет" привез в Поднебесную шедевры П.И. Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Здесь пользуются популярностью именно эти произведения и каждый раз проходят с большим успехом. В спектакле занят первый состав труппы. Свое искусство демонстрируют заслуженные артисты Дмитрий Котермин и Мстислав Арефьев, лауреаты международных конкурсов Екатерина Мартинес, Екатерина Макеева, Гликерия Мурашкина, Алла Валиева, ведущие солисты Владимир Минеев, Георгий Сорокин и другие артисты. После Пекина театр выступит в Шанхае, Ухане, Шэньчжэне и других городах Китая. Московский областной государственный академический театр "Русский балет" гастролирует в Китае почти каждый год. Театр приглашают на все фестивали, связанные с русской культурой и искусством в течение уже более двадцати лет. Постановки театра Вячеслава Гордеева здесь ценят за гармонию, красоту линий, музыкальность и приверженность русской академической школе.
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владимир минеев, китай, пекин, ссср, московская область (подмосковье), театр
Новости Подмосковья, Владимир Минеев, Китай, Пекин, СССР, Московская область (Подмосковье), Театр
Московский областной театр "Русский балет" выступил в Китае
Московский областной театр "Русский балет" выступил в КНР