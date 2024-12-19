https://ria.ru/20241219/tanker-1990233442.html

Капитану потерпевшего крушение танкера избрали меру пресечения

Капитану потерпевшего крушение танкера избрали меру пресечения - РИА Новости, 19.12.2024

Капитану потерпевшего крушение танкера избрали меру пресечения

Капитану нефтетанкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:39:00+03:00

2024-12-19T17:39:00+03:00

2024-12-19T17:52:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

россия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Капитану нефтетанкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение в Керченском проливе, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, сообщает пресс–служба крымского следственного управления Следственного комитета (СУСК) РФ.Ранее суд арестовал капитана танкера "Волгонефть 212" на два месяца. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа."Капитану "Волгонефть 239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Мера пресечения обоим капитанам избрана сроком на два месяца, до 17 февраля.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.

https://ria.ru/20241219/putin-1990134271.html

https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html

керченский пролив

россия

черное море

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), черное море