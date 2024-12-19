https://ria.ru/20241219/svo-1990279219.html

В Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО

В Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 19.12.2024

В Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО

Необходимые условия для трудоустройства и реабилитации участников СВО созданы в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:42:00+03:00

2024-12-19T22:42:00+03:00

2024-12-19T22:42:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Необходимые условия для трудоустройства и реабилитации участников СВО созданы в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Евраев подчеркнул на встрече с журналистами, что на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент России Владимир Путин поручил обеспечить условия для трудоустройства и реабилитации участников СВО. По словам губернатора, в Ярославской области медицинская реабилитация организована на базе госпиталя ветеранов войн в Ярославле. "С участниками СВО работают такие специалисты, как реабилитологи, медицинские психологи, логопеды, инструкторы по лечебной физкультуре, реабилитационные медицинские сестры. Лечение по профилю травматология и ортопедия организовано в Угличской ЦРБ. В следующем году оказывать реабилитационную помощь участникам СВО начнет и областная больница. Ежегодно здесь смогут проходить лечение порядка 450 пациентов", - рассказал губернатор. Он подчеркнул, что наиболее тяжелые пациенты направляются в федеральные центры, с которыми у правительства Ярославской области налажено взаимодействие. "Наши герои могут быть уверены – мы о них заботимся, создаем условия для нормальной жизни. При необходимости ребята проходят санаторно-курортное лечение на базе санатория "Ясные зори" и социальную реабилитацию. Все – под контролем специалистов", - сообщил Михаил Евраев. По словам губернатора, в Ярославской области под контролем областного правительства реализуется программа по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции.

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев