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В Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 19.12.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:42 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/svo-1990279219.html
В Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО
В Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 19.12.2024
В Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО
Необходимые условия для трудоустройства и реабилитации участников СВО созданы в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:42:00+03:00
2024-12-19T22:42:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Необходимые условия для трудоустройства и реабилитации участников СВО созданы в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Евраев подчеркнул на встрече с журналистами, что на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент России Владимир Путин поручил обеспечить условия для трудоустройства и реабилитации участников СВО. По словам губернатора, в Ярославской области медицинская реабилитация организована на базе госпиталя ветеранов войн в Ярославле. "С участниками СВО работают такие специалисты, как реабилитологи, медицинские психологи, логопеды, инструкторы по лечебной физкультуре, реабилитационные медицинские сестры. Лечение по профилю травматология и ортопедия организовано в Угличской ЦРБ. В следующем году оказывать реабилитационную помощь участникам СВО начнет и областная больница. Ежегодно здесь смогут проходить лечение порядка 450 пациентов", - рассказал губернатор. Он подчеркнул, что наиболее тяжелые пациенты направляются в федеральные центры, с которыми у правительства Ярославской области налажено взаимодействие. "Наши герои могут быть уверены – мы о них заботимся, создаем условия для нормальной жизни. При необходимости ребята проходят санаторно-курортное лечение на базе санатория "Ясные зори" и социальную реабилитацию. Все – под контролем специалистов", - сообщил Михаил Евраев. По словам губернатора, в Ярославской области под контролем областного правительства реализуется программа по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции.
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО

Евраев: в Ярославской области созданы условия для реабилитации участников СВО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО
Участник СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участник СВО. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Необходимые условия для трудоустройства и реабилитации участников СВО созданы в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев подчеркнул на встрече с журналистами, что на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент России Владимир Путин поручил обеспечить условия для трудоустройства и реабилитации участников СВО. По словам губернатора, в Ярославской области медицинская реабилитация организована на базе госпиталя ветеранов войн в Ярославле.
"С участниками СВО работают такие специалисты, как реабилитологи, медицинские психологи, логопеды, инструкторы по лечебной физкультуре, реабилитационные медицинские сестры. Лечение по профилю травматология и ортопедия организовано в Угличской ЦРБ. В следующем году оказывать реабилитационную помощь участникам СВО начнет и областная больница. Ежегодно здесь смогут проходить лечение порядка 450 пациентов", - рассказал губернатор.
Он подчеркнул, что наиболее тяжелые пациенты направляются в федеральные центры, с которыми у правительства Ярославской области налажено взаимодействие.
"Наши герои могут быть уверены – мы о них заботимся, создаем условия для нормальной жизни. При необходимости ребята проходят санаторно-курортное лечение на базе санатория "Ясные зори" и социальную реабилитацию. Все – под контролем специалистов", - сообщил Михаил Евраев.
По словам губернатора, в Ярославской области под контролем областного правительства реализуется программа по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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