https://ria.ru/20241219/svo-1990263235.html

Самарский губернатор встретился с участниками программы "Школа героев"

Самарский губернатор встретился с участниками программы "Школа героев" - РИА Новости, 19.12.2024

Самарский губернатор встретился с участниками программы "Школа героев"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной кадровой программы "Школа Героев" для ветеранов СВО и специалистами... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:47:00+03:00

2024-12-19T19:47:00+03:00

2024-12-19T19:47:00+03:00

самарская область

самара

вячеслав федорищев

сво

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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной кадровой программы "Школа Героев" для ветеранов СВО и специалистами госфонда "Защитники Отечества", сообщила пресс-служба правительства области. "В четверг в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с участниками "Школы героев" и сотрудниками, социальными координаторами филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Самарской области. На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев поблагодарил всех, кто поучаствовал в проекте "Очная ставка" перед встречей. Новый формат предполагает открытое обсуждение проблем в различных сферах между людьми, бизнесом, законодательной и исполнительной властями. "Вы сами в своей работе такой же подход пропагандируйте. Самые страшные и секретные вещи мы теперь будем обсуждать открыто ... Мы всех пригласим к дискуссии. Разными способами, на разных площадках мы все равно найдем возможность эту беседу провести так, как хотят люди", - обратился губернатор к участникам встречи. В региональном филиале госфонда "Защитники Отечества" сейчас работают 53 социальных координатора, включая ветеранов СВО, матерей, вдов, жен военнослужащих. При этом глава филиала госфонда Наталья Полянскова отметила, что сейчас специалисты есть не во всех муниципалитетах области. Федорищев сообщил о планах создать центры психологического сопровождения и реабилитации ветеранов СВО в каждом муниципалитете. Глава региона обратил внимание и на кадровый вопрос. "Давайте психологическую реабилитацию и кадровую реабилитацию заведем в одно окно в каждом муниципальном образовании свыше пять тысяч человек, где будут еще люди, которые в дополнение к фонду будут первично встречаться, проводить первичную работу и потом отдавать в фонд уже на сопровождение те жизненные ситуации, которые необходимо на региональном уровне решать", – сказал Федорищев. Губернатор также акцентировал внимание на мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. "Я сопоставил, какую меру поддержки мы им хотели оказать и какую меру поддержки мы оказываем ребятам сейчас. Подумайте, пожалуйста, своим коллективом и давайте мне предложения до конца года, чтобы мы их сейчас утвердили и успели правильно провести", - сказал Федорищев.

https://ria.ru/20241219/inventarizatsija-1990239782.html

https://ria.ru/20241219/fedorischev-1990230643.html

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самарская область, самара, вячеслав федорищев, сво