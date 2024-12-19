https://ria.ru/20241219/svo-1990248488.html

Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных

Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных - РИА Новости, 19.12.2024

Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:16:00+03:00

2024-12-19T18:16:00+03:00

2024-12-19T19:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установка 2С1 "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов. За всё время боёв здесь Киев лишился более 42100 человек, сообщило в четверг Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)