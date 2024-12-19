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Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных
Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных - РИА Новости, 19.12.2024
Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:16:00+03:00
2024-12-19T18:16:00+03:00
2024-12-19T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установка 2С1 "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов. За всё время боёв здесь Киев лишился более 42100 человек, сообщило в четверг Минобороны РФ.
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киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных
МО РФ: общие потери ВСУ в Курской области превысили 42 тысячи военных