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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:15:00+03:00
2024-12-19T18:15:00+03:00
2024-12-19T18:20:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установка 2С1 "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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технологии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 225 военных и танк за сутки в Курской области