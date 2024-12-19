Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 19.12.2024 (обновлено: 18:20 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/svo-1990248228.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 19.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:15:00+03:00
2024-12-19T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614598_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_0685671beab7dc0262856127fd417379.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установка 2С1 "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614598_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_106661f275f93e4e722be992da9f5449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 225 военных и танк за сутки в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 225 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установка 2С1 "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово
09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала