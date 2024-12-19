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Сбитая в Ростовской области Storm Shadow повредила техстроение при падении - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 19.12.2024 (обновлено: 18:40 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/svo-1990247982.html
Сбитая в Ростовской области Storm Shadow повредила техстроение при падении
Сбитая в Ростовской области Storm Shadow повредила техстроение при падении - РИА Новости, 19.12.2024
Сбитая в Ростовской области Storm Shadow повредила техстроение при падении
ПВО сбила 9 из 10 запущенных Киевом ракет ATACMS и Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области, завили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:13:00+03:00
2024-12-19T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ПВО сбила 9 из 10 запущенных Киевом ракет ATACMS и Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области, завили в Минобороны РФ.Киев 18 декабря нанёс ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Были применены шесть ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow."В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow", - говорится в сообщении."Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - добавили в МО РФ.
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ростовская область, киев, россия, с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Киев, Россия, С-400 «Триумф»
Сбитая в Ростовской области Storm Shadow повредила техстроение при падении

МО РФ: сбитая и упавшая в Ростовской области Storm Shadow повредила техстроение

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ПВО сбила 9 из 10 запущенных Киевом ракет ATACMS и Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области, завили в Минобороны РФ.
Киев 18 декабря нанёс ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Были применены шесть ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
"В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow", - говорится в сообщении.
"Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКиевРоссияС-400 «Триумф»
 
 
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