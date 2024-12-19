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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 19.12.2024 (обновлено: 11:45 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/svo-1990071764.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 19.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Восток"
Украинские подразделения потеряли за сутки до 175 военнослужащих, боевую машину пехоты и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:35:00+03:00
2024-12-19T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки до 175 военнослужащих, боевую машину пехоты и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки до 175 военнослужащих, боевую машину пехоты и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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