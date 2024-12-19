https://ria.ru/20241219/svo-1990071764.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Восток"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 19.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Восток"

Украинские подразделения потеряли за сутки до 175 военнослужащих, боевую машину пехоты и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:35:00+03:00

2024-12-19T11:35:00+03:00

2024-12-19T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки до 175 военнослужащих, боевую машину пехоты и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)