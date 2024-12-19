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ВС России освободили населенный пункт Зеленовка
ВС России освободили населенный пункт Зеленовка - РИА Новости, 19.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Зеленовка
Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Зеленовка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:34:00+03:00
2024-12-19T11:34:00+03:00
2024-12-19T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Зеленовка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Зеленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Спецоперация
ВС России освободили населенный пункт Зеленовка
ВС России освободили населенный пункт Зеленовка в ДНР