ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ спешно перебрасывают в Курахово штурмбат "Скала" из Красноармейска
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска начали в срочном порядке переброску сил в Курахово из Красноармейска, включая штурмовой батальон "Скала", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил ранее в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По данным Рогова, российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район; он также заявил, что Киев отдал приказ группировке украинских войск в Курахово любой ценой продержаться до инаугурации Дональда Трампа, то есть еще месяц.
"Показательный момент, что началась переброска украинских боевиков в срочном порядке в Курахово из Красноармейска, чтобы каким-то образом удержать Курахово, что становится все менее возможным", - сказал Рогов.
В частности, по его словам, в Курахово идет переброска штурмового батальона ВСУ "Скала".
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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