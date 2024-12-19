https://ria.ru/20241219/svo-1990062987.html

ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов

ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.12.2024

ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов

Украинские войска начали в срочном порядке переброску сил в Курахово из Красноармейска, включая штурмовой батальон "Скала", сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:59:00+03:00

2024-12-19T10:59:00+03:00

2024-12-19T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курахово

красноармейск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска начали в срочном порядке переброску сил в Курахово из Красноармейска, включая штурмовой батальон "Скала", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил ранее в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По данным Рогова, российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район; он также заявил, что Киев отдал приказ группировке украинских войск в Курахово любой ценой продержаться до инаугурации Дональда Трампа, то есть еще месяц. "Показательный момент, что началась переброска украинских боевиков в срочном порядке в Курахово из Красноармейска, чтобы каким-то образом удержать Курахово, что становится все менее возможным", - сказал Рогов. В частности, по его словам, в Курахово идет переброска штурмового батальона ВСУ "Скала". Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, курахово, красноармейск, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины