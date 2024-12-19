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ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 19.12.2024 (обновлено: 11:02 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/svo-1990062987.html
ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов
ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.12.2024
ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов
Украинские войска начали в срочном порядке переброску сил в Курахово из Красноармейска, включая штурмовой батальон "Скала", сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:59:00+03:00
2024-12-19T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
красноармейск
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска начали в срочном порядке переброску сил в Курахово из Красноармейска, включая штурмовой батальон "Скала", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил ранее в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По данным Рогова, российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район; он также заявил, что Киев отдал приказ группировке украинских войск в Курахово любой ценой продержаться до инаугурации Дональда Трампа, то есть еще месяц. "Показательный момент, что началась переброска украинских боевиков в срочном порядке в Курахово из Красноармейска, чтобы каким-то образом удержать Курахово, что становится все менее возможным", - сказал Рогов. В частности, по его словам, в Курахово идет переброска штурмового батальона ВСУ "Скала". Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241219/kurakhovo-1980950150.html
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курахово
красноармейск
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в мире, курахово, красноармейск, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали переброску сил в Курахово из Красноармейска, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ спешно перебрасывают в Курахово штурмбат "Скала" из Красноармейска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска начали в срочном порядке переброску сил в Курахово из Красноармейска, включая штурмовой батальон "Скала", сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Форсировать события в Курахово нельзя, но его освобождение - это дело времени, заявил ранее в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По данным Рогова, российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район; он также заявил, что Киев отдал приказ группировке украинских войск в Курахово любой ценой продержаться до инаугурации Дональда Трампа, то есть еще месяц.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
12:50
"Показательный момент, что началась переброска украинских боевиков в срочном порядке в Курахово из Красноармейска, чтобы каким-то образом удержать Курахово, что становится все менее возможным", - сказал Рогов.
В частности, по его словам, в Курахово идет переброска штурмового батальона ВСУ "Скала".
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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