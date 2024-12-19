https://ria.ru/20241219/svo-1990054519.html

Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область

Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область - РИА Новости, 19.12.2024

Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область

Иностранные наемники зашли в приграничный Суджанский район Курской области в самом начале террористического нападения на российский регион в августе этого года, РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:01:00+03:00

2024-12-19T10:01:00+03:00

2024-12-19T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

татьяна москалькова

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

КУРСК, 19 дек - РИА Новости. Иностранные наемники зашли в приграничный Суджанский район Курской области в самом начале террористического нападения на российский регион в августе этого года, они были в составе первых штурмовых групп, рассказала РИА Новости местная жительница Анастасия Клименко. Вместе с мамой Натальей Разуменко они прожили в оккупированном городе Суджа около трех месяцев. Когда гуманитарная ситуация там стала ухудшаться, а также опасаясь иностранных наемников и выпущенных из тюрем солдат ВСУ, женщина и ее дочь-подросток согласились на предложение украинских волонтеров выехать в украинский город Сумы. В Россию они вернулись через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам по линии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "В центре города этого не происходило, то если люди обращались к ним (солдатам ВСУ - ред.) хорошо, они их не расстреливали. Но в деревнях происходило это, да. Люди рассказывают, что первые, кто заходили, действительно расстреливали людей, некоторых насиловали, делали зверское. Первые, кто заходили, это штурмовики были. И они сказали, что это даже не украинцы были, а наемники", - рассказала девушка. Сейчас они вместе с мамой находятся в одном из ПВР на территории Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html

https://ria.ru/20241103/zhitelnitsa-1981655528.html

https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджанский район, татьяна москалькова, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность