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Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/svo-1990054519.html
Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область
Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область - РИА Новости, 19.12.2024
Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область
Иностранные наемники зашли в приграничный Суджанский район Курской области в самом начале террористического нападения на российский регион в августе этого года, РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:01:00+03:00
2024-12-19T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
татьяна москалькова
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 19 дек - РИА Новости. Иностранные наемники зашли в приграничный Суджанский район Курской области в самом начале террористического нападения на российский регион в августе этого года, они были в составе первых штурмовых групп, рассказала РИА Новости местная жительница Анастасия Клименко. Вместе с мамой Натальей Разуменко они прожили в оккупированном городе Суджа около трех месяцев. Когда гуманитарная ситуация там стала ухудшаться, а также опасаясь иностранных наемников и выпущенных из тюрем солдат ВСУ, женщина и ее дочь-подросток согласились на предложение украинских волонтеров выехать в украинский город Сумы. В Россию они вернулись через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам по линии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "В центре города этого не происходило, то если люди обращались к ним (солдатам ВСУ - ред.) хорошо, они их не расстреливали. Но в деревнях происходило это, да. Люди рассказывают, что первые, кто заходили, действительно расстреливали людей, некоторых насиловали, делали зверское. Первые, кто заходили, это штурмовики были. И они сказали, что это даже не украинцы были, а наемники", - рассказала девушка. Сейчас они вместе с мамой находятся в одном из ПВР на территории Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html
https://ria.ru/20241103/zhitelnitsa-1981655528.html
https://ria.ru/20240926/sudzha-1974736062.html
россия
курская область
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россия, курская область, суджанский район, татьяна москалькова, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область

Очевидица Клименко: наемники зашли в Суджанский район в штурмовых группах

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 19 дек - РИА Новости. Иностранные наемники зашли в приграничный Суджанский район Курской области в самом начале террористического нападения на российский регион в августе этого года, они были в составе первых штурмовых групп, рассказала РИА Новости местная жительница Анастасия Клименко.
Вместе с мамой Натальей Разуменко они прожили в оккупированном городе Суджа около трех месяцев. Когда гуманитарная ситуация там стала ухудшаться, а также опасаясь иностранных наемников и выпущенных из тюрем солдат ВСУ, женщина и ее дочь-подросток согласились на предложение украинских волонтеров выехать в украинский город Сумы. В Россию они вернулись через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам по линии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
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"В центре города этого не происходило, то если люди обращались к ним (солдатам ВСУ - ред.) хорошо, они их не расстреливали. Но в деревнях происходило это, да. Люди рассказывают, что первые, кто заходили, действительно расстреливали людей, некоторых насиловали, делали зверское. Первые, кто заходили, это штурмовики были. И они сказали, что это даже не украинцы были, а наемники", - рассказала девушка.
Сейчас они вместе с мамой находятся в одном из ПВР на территории Курской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районТатьяна МоскальковаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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