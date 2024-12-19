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Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 19.12.2024 (обновлено: 11:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html
Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину
Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину - РИА Новости, 19.12.2024
Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину
Жительница курской Суджи Наталья Разуменко, которая была вывезена волонтерами на Украину, а потом вернулась с дочерью в Россию через Белоруссию в рамках... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:18:00+03:00
2024-12-19T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
суджанский район
татьяна москалькова
владимир путин
украинский красный крест
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КУРСК, 19 дек — РИА Новости. Жительница курской Суджи Наталья Разуменко, которая была вывезена волонтерами на Украину, а потом вернулась с дочерью в Россию через Белоруссию в рамках переговоров, рассказала РИА Новости, что была вынуждена уехать вместе с дочерью-подростком из-за иностранных наемников и выпущенных из украинских тюрем уголовников, которых направили в Суджанский район. Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с Разуменко. Они вместе с дочерью находились в Судже, когда туда зашли украинские боевики. Спустя три месяца, когда гуманитарная ситуация в селе стала усложняться, женщина приняла решение выезжать. Волонтеры Украинского Красного Креста предложили им гуманитарный коридор в город Сумы. Женщина, опасаясь за жизнь своей дочери, после долгих раздумий согласилась. По ее словам, ей сообщили, что в селе могут быть заключенные, выпущенные из украинских тюрем, а также иностранные наемники. "Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем — да бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Непонятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы мало ли что... И (дочь. — Прим. ред.) проплакала, говорила "я не поеду", и я сама начала паниковать... Думала, как в этой ситуации лучше поступить: не ехать — тут убьют, а ехать — тоже непонятно, что случится..." — вспоминает Разуменко. Через сутки женщина все-таки согласилась выехать с волонтерами. "Она (представитель Красного Креста. — Прим. ред.) говорит: "Спасайте ребенка, девочка видная. Потому что там выпустили зеков из (украинских. — Прим. ред.) тюрем", — рассказала собеседница агентства. По словам женщины, в Россию они вернулись через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам по линии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241217/vsu-1989597372.html
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россия
курская область
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в мире, россия, курская область, суджанский район, татьяна москалькова, владимир путин, украинский красный крест, красный крест, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Суджанский район, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Украинский Красный Крест, Красный Крест, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину

Жительница Суджи была вынуждена уехать на Украину из-за иностранных наемников

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 19 дек — РИА Новости. Жительница курской Суджи Наталья Разуменко, которая была вывезена волонтерами на Украину, а потом вернулась с дочерью в Россию через Белоруссию в рамках переговоров, рассказала РИА Новости, что была вынуждена уехать вместе с дочерью-подростком из-за иностранных наемников и выпущенных из украинских тюрем уголовников, которых направили в Суджанский район.
Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион.
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17 декабря, 08:30
Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с Разуменко. Они вместе с дочерью находились в Судже, когда туда зашли украинские боевики. Спустя три месяца, когда гуманитарная ситуация в селе стала усложняться, женщина приняла решение выезжать. Волонтеры Украинского Красного Креста предложили им гуманитарный коридор в город Сумы. Женщина, опасаясь за жизнь своей дочери, после долгих раздумий согласилась. По ее словам, ей сообщили, что в селе могут быть заключенные, выпущенные из украинских тюрем, а также иностранные наемники.
"Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем — да бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Непонятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы мало ли что... И (дочь. — Прим. ред.) проплакала, говорила "я не поеду", и я сама начала паниковать... Думала, как в этой ситуации лучше поступить: не ехать — тут убьют, а ехать — тоже непонятно, что случится..." — вспоминает Разуменко.
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Через сутки женщина все-таки согласилась выехать с волонтерами. "Она (представитель Красного Креста. — Прим. ред.) говорит: "Спасайте ребенка, девочка видная. Потому что там выпустили зеков из (украинских. — Прим. ред.) тюрем", — рассказала собеседница агентства.
По словам женщины, в Россию они вернулись через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам по линии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
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28 ноября, 17:42
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСуджанский районТатьяна МоскальковаВладимир ПутинУкраинский Красный КрестКрасный КрестВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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