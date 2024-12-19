https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html

Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину

Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину - РИА Новости, 19.12.2024

Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину

Жительница курской Суджи Наталья Разуменко, которая была вывезена волонтерами на Украину, а потом вернулась с дочерью в Россию через Белоруссию в рамках... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:18:00+03:00

2024-12-19T08:18:00+03:00

2024-12-19T11:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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татьяна москалькова

владимир путин

украинский красный крест

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КУРСК, 19 дек — РИА Новости. Жительница курской Суджи Наталья Разуменко, которая была вывезена волонтерами на Украину, а потом вернулась с дочерью в Россию через Белоруссию в рамках переговоров, рассказала РИА Новости, что была вынуждена уехать вместе с дочерью-подростком из-за иностранных наемников и выпущенных из украинских тюрем уголовников, которых направили в Суджанский район. Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с Разуменко. Они вместе с дочерью находились в Судже, когда туда зашли украинские боевики. Спустя три месяца, когда гуманитарная ситуация в селе стала усложняться, женщина приняла решение выезжать. Волонтеры Украинского Красного Креста предложили им гуманитарный коридор в город Сумы. Женщина, опасаясь за жизнь своей дочери, после долгих раздумий согласилась. По ее словам, ей сообщили, что в селе могут быть заключенные, выпущенные из украинских тюрем, а также иностранные наемники. "Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем — да бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Непонятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы мало ли что... И (дочь. — Прим. ред.) проплакала, говорила "я не поеду", и я сама начала паниковать... Думала, как в этой ситуации лучше поступить: не ехать — тут убьют, а ехать — тоже непонятно, что случится..." — вспоминает Разуменко. Через сутки женщина все-таки согласилась выехать с волонтерами. "Она (представитель Красного Креста. — Прим. ред.) говорит: "Спасайте ребенка, девочка видная. Потому что там выпустили зеков из (украинских. — Прим. ред.) тюрем", — рассказала собеседница агентства. По словам женщины, в Россию они вернулись через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам по линии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241217/vsu-1989597372.html

https://ria.ru/20240827/sudzha-1968648867.html

https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html

https://ria.ru/20241219/plennyy-1990036822.html

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курская область

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