Задержанному за убийство Кириллова предъявили обвинение по трем статьям
Задержанному за убийство генерала Кириллова предъявили обвинение по трем статьям
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАхмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда. 19 декабря 2024
Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, в зале Басманного суда. 19 декабря 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ахмаду Курбанову, задержанному за убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, говорится в решении Басманного суда Москвы.
"Предъявлено обвинение по части 3 статьи 205, 222.1 и 223 УК РФ", - огласила решение судья.
Задержанный обвиняется в совершении теракта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1) и незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Утром 18 декабря ФСБ России опубликовало видео, на котором задержанный гражданин Узбекистана рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он купил самокат, спустя некоторое время ему были доставлены детали для изготовления бомбы. Ее он спрятал внутрь самоката. Когда генерал с помощником вышли из подъезда, Курбанов нажал кнопку и взорвал самокат. За это ему обещали заплатить 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. Он был задержан по месту жительства в Балашихе в тот же день.
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