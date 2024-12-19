https://ria.ru/20241219/sud-1990033102.html

Суд освободил из-под стражи мать россиянки, оставившей ребенка в Анталье

Суд освободил из-под стражи мать россиянки, оставившей ребенка в Анталье - РИА Новости, 19.12.2024

Суд освободил из-под стражи мать россиянки, оставившей ребенка в Анталье

Суд освободил из-под стражи под подписку о невыезде мать россиянки, обвиняемой в оставлении новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:21:00+03:00

2024-12-19T05:21:00+03:00

2024-12-19T05:21:00+03:00

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СТАМБУЛ, 19 дек - РИА Новости. Суд освободил из-под стражи под подписку о невыезде мать россиянки, обвиняемой в оставлении новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Первое заседание суда для рассмотрения по существу дела россиянок Екатерины Бурназкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери в аэропорту Антальи, и ее матери состоялось в турецкой Анталье в среду, следующее назначено на 19 февраля 2025 года, сообщила ранее РИА Новости Полат. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. "Заседание суда прошло нормально, ничьи права не нарушены. Мать (бабушку новорожденной - ред.) отпустили под юридический контроль (подписку о невыезде) - она будет раз в неделю ходить отмечаться", - сообщил собеседник агентства. Сама Екатерина Бурназкина остается под стражей до следующего заседания. На заседании 19 февраля суд может принять новое решение относительно бабушки, возможно продление подписки о невыезде. Генеральное консульство держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в ГК. Линия защиты будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Социальные службы Турции обеспечивают уход за девочкой. Генконсульство России в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения в РФ девочки, оставленной в аэропорту Антальи, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Девочке оформлено гражданство РФ, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

https://ria.ru/20241020/aeroport-1979023349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), россия, турция, анна кузнецова, мария львова-белова, госдума рф, в мире, происшествия