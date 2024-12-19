https://ria.ru/20241219/sud-1990031430.html

Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил

Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил - РИА Новости, 19.12.2024

Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил

Житель Хабаровского края осужден на 6,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:48:00+03:00

2024-12-19T04:48:00+03:00

2024-12-19T05:34:00+03:00

происшествия

россия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Житель Хабаровского края осужден на 6,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает управление ФСБ региона. Сотрудниками военной контрразведки установлено, что мужчина 1965 года рождения - житель Комсомольска-на-Амуре - негативно относился к специальной военной операции (СВО) России на Украине, призывал людей ей воспрепятстовать, испытывал стойкую неприязнь к руководству страны. Он размещал на личной интернет-странице популярной соцсети видеоролики с информацией об объявлении в России всеобщей мобилизации по причине утраты ВС РФ занятых позиций, а также, что цель СВО - уничтожение мобилизованного резерва страны и захват украинских территорий. Кроме того, разместил видео об издании МВД России ведомственного акта по отмене выдачи и замене гражданских паспортов из-за чипирования всего населения страны. "Комсомольским городским судом Хабаровского края гражданин РФ признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети "Интернет" на 3 года и 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по двум уголовным статьям: за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 ст. 207.3 УК РФ) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (часть 2 ст. 280.3 УК РФ). Следственными органами в качестве смягчающих вину обстоятельств признано наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отмечается, что осужденный вину не признал, от дачи показаний отказался. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.

https://ria.ru/20241219/sud-1990030432.html

https://ria.ru/20241203/shtraf-1986996934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)