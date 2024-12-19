Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил
Житель Хабаровского края получил 6,5 года колонии за дискредитацию ВС России
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Житель Хабаровского края осужден на 6,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает управление ФСБ региона.
Сотрудниками военной контрразведки установлено, что мужчина 1965 года рождения - житель Комсомольска-на-Амуре - негативно относился к специальной военной операции (СВО) России на Украине, призывал людей ей воспрепятстовать, испытывал стойкую неприязнь к руководству страны. Он размещал на личной интернет-странице популярной соцсети видеоролики с информацией об объявлении в России всеобщей мобилизации по причине утраты ВС РФ занятых позиций, а также, что цель СВО - уничтожение мобилизованного резерва страны и захват украинских территорий. Кроме того, разместил видео об издании МВД России ведомственного акта по отмене выдачи и замене гражданских паспортов из-за чипирования всего населения страны.
"Комсомольским городским судом Хабаровского края гражданин РФ признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети "Интернет" на 3 года и 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по двум уголовным статьям: за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 ст. 207.3 УК РФ) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (часть 2 ст. 280.3 УК РФ). Следственными органами в качестве смягчающих вину обстоятельств признано наличие на иждивении малолетнего ребенка.
Отмечается, что осужденный вину не признал, от дачи показаний отказался. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.
В Москве гражданина Италии оштрафовали за дискредитацию армии
3 декабря, 03:59