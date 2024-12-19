Рейтинг@Mail.ru
Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 19.12.2024 (обновлено: 05:34 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/sud-1990031430.html
Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил
Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил - РИА Новости, 19.12.2024
Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил
Житель Хабаровского края осужден на 6,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает управление ФСБ региона. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T04:48:00+03:00
2024-12-19T05:34:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Житель Хабаровского края осужден на 6,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает управление ФСБ региона. Сотрудниками военной контрразведки установлено, что мужчина 1965 года рождения - житель Комсомольска-на-Амуре - негативно относился к специальной военной операции (СВО) России на Украине, призывал людей ей воспрепятстовать, испытывал стойкую неприязнь к руководству страны. Он размещал на личной интернет-странице популярной соцсети видеоролики с информацией об объявлении в России всеобщей мобилизации по причине утраты ВС РФ занятых позиций, а также, что цель СВО - уничтожение мобилизованного резерва страны и захват украинских территорий. Кроме того, разместил видео об издании МВД России ведомственного акта по отмене выдачи и замене гражданских паспортов из-за чипирования всего населения страны. "Комсомольским городским судом Хабаровского края гражданин РФ признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети "Интернет" на 3 года и 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по двум уголовным статьям: за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 ст. 207.3 УК РФ) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (часть 2 ст. 280.3 УК РФ). Следственными органами в качестве смягчающих вину обстоятельств признано наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отмечается, что осужденный вину не признал, от дачи показаний отказался. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.
https://ria.ru/20241219/sud-1990030432.html
https://ria.ru/20241203/shtraf-1986996934.html
россия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию Вооруженных сил

Житель Хабаровского края получил 6,5 года колонии за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Житель Хабаровского края осужден на 6,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает управление ФСБ региона.
Сотрудниками военной контрразведки установлено, что мужчина 1965 года рождения - житель Комсомольска-на-Амуре - негативно относился к специальной военной операции (СВО) России на Украине, призывал людей ей воспрепятстовать, испытывал стойкую неприязнь к руководству страны. Он размещал на личной интернет-странице популярной соцсети видеоролики с информацией об объявлении в России всеобщей мобилизации по причине утраты ВС РФ занятых позиций, а также, что цель СВО - уничтожение мобилизованного резерва страны и захват украинских территорий. Кроме того, разместил видео об издании МВД России ведомственного акта по отмене выдачи и замене гражданских паспортов из-за чипирования всего населения страны.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма
04:21
"Комсомольским городским судом Хабаровского края гражданин РФ признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети "Интернет" на 3 года и 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по двум уголовным статьям: за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 ст. 207.3 УК РФ) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (часть 2 ст. 280.3 УК РФ). Следственными органами в качестве смягчающих вину обстоятельств признано наличие на иждивении малолетнего ребенка.
Отмечается, что осужденный вину не признал, от дачи показаний отказался. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Москве гражданина Италии оштрафовали за дискредитацию армии
3 декабря, 03:59
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала