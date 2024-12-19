https://ria.ru/20241219/sud-1990030432.html

Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма

Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма - РИА Новости, 19.12.2024

Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:21:00+03:00

2024-12-19T04:21:00+03:00

2024-12-19T04:21:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

камчатский край

тихоокеанский флотский военный суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "Осужденный неоднократно пропагандировал среди членов экипажа рыболовного судна, находившегося в рейсе, необходимость насильственной смены конституционного строя, публично выражал явную поддержку вооруженным силам Украины и одобрение гибели российских военнослужащих в ходе СВО. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Во время обысков в квартире фигуранта изъяты гладкоствольное, нарезное и боевое холодное оружие, патроны, порох, военная экипировка иностранного производства. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241211/sud-1988533622.html

петропавловск-камчатский

россия

камчатский край

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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