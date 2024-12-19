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Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма - РИА Новости, 19.12.2024
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04:21 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/sud-1990030432.html
Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма
Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма - РИА Новости, 19.12.2024
Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T04:21:00+03:00
2024-12-19T04:21:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
тихоокеанский флотский военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "Осужденный неоднократно пропагандировал среди членов экипажа рыболовного судна, находившегося в рейсе, необходимость насильственной смены конституционного строя, публично выражал явную поддержку вооруженным силам Украины и одобрение гибели российских военнослужащих в ходе СВО. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Во время обысков в квартире фигуранта изъяты гладкоствольное, нарезное и боевое холодное оружие, патроны, порох, военная экипировка иностранного производства. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241211/sud-1988533622.html
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
камчатка
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Камчатка
Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма

Жителя Петропавловска-Камчатского осудили на два года за пропаганду терроризма

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.
"Осужденный неоднократно пропагандировал среди членов экипажа рыболовного судна, находившегося в рейсе, необходимость насильственной смены конституционного строя, публично выражал явную поддержку вооруженным силам Украины и одобрение гибели российских военнослужащих в ходе СВО. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Во время обысков в квартире фигуранта изъяты гладкоствольное, нарезное и боевое холодное оружие, патроны, порох, военная экипировка иностранного производства. Приговор вступил в законную силу.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияКамчатский крайТихоокеанский флотский военный судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныКамчатка
 
 
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