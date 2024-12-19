https://ria.ru/20241219/sud-1990030432.html
Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма
Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма - РИА Новости, 19.12.2024
Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T04:21:00+03:00
2024-12-19T04:21:00+03:00
2024-12-19T04:21:00+03:00
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к двум годам лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "Осужденный неоднократно пропагандировал среди членов экипажа рыболовного судна, находившегося в рейсе, необходимость насильственной смены конституционного строя, публично выражал явную поддержку вооруженным силам Украины и одобрение гибели российских военнослужащих в ходе СВО. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Во время обысков в квартире фигуранта изъяты гладкоствольное, нарезное и боевое холодное оружие, патроны, порох, военная экипировка иностранного производства. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241211/sud-1988533622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Житель Камчатки получил два года колонии за пропаганду терроризма
Жителя Петропавловска-Камчатского осудили на два года за пропаганду терроризма