https://ria.ru/20241219/su-34-1990032353.html
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском - РИА Новости, 19.12.2024
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:09:00+03:00
2024-12-19T05:09:00+03:00
2024-12-19T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240906/istrebitel-1970952576.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском
Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском