https://ria.ru/20241219/ssha-1990282974.html

Пентагон не смог ответить на вопрос о выделенных Украине миллиардах

Пентагон не смог ответить на вопрос о выделенных Украине миллиардах - РИА Новости, 19.12.2024

Пентагон не смог ответить на вопрос о выделенных Украине миллиардах

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что случится с согласованными для военной помощи Киеву миллиардами долларов, если... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T23:52:00+03:00

2024-12-19T23:52:00+03:00

2024-12-19T23:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что случится с согласованными для военной помощи Киеву миллиардами долларов, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать. "Я изучу ваш вопрос", - сказал Райдер на брифинге на просьбу журналиста сообщить, что случится с неизрасходованными средствами. В рамках существующей практики после подробного изучения вопроса Пентагон может распространить письменный ответ. По словам Райдера, у США остается порядка 6,7 миллиарда долларов, согласованных на военную помощь для Киева. Для отправки имущества со складов предназначены 5,6 миллиарда, и 1,13 миллиарда - на новое оборудование. Как сказал Райдер, объявление о новой помощи Киеву ожидается до завершения срока нынешней администрации. Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Некоторые американские законодатели критикуют Пентагон за огромные траты, отмечая проблемы прозрачности и подотчетности при закупках. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241219/mask-1990029107.html

https://ria.ru/20241218/ssha-1989827639.html

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в мире, киев, сша, россия, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, украина