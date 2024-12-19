https://ria.ru/20241219/ssha-1990282768.html

Американским военным могут не выплатить зарплату к праздникам

Американским военным могут не выплатить зарплату к праздникам - РИА Новости, 19.12.2024

Американским военным могут не выплатить зарплату к праздникам

Пентагон готовится к возможной приостановке финансирования правительства в субботу, если бюджет не будет согласован, военным не выплатят зарплату к Рождеству и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T23:47:00+03:00

2024-12-19T23:47:00+03:00

2024-12-19T23:47:00+03:00

в мире

сша

патрик райдер

дональд трамп

джо байден

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Пентагон готовится к возможной приостановке финансирования правительства в субботу, если бюджет не будет согласован, военным не выплатят зарплату к Рождеству и Новому году, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. "Министерство осуществляет расчетливое планирование и подготовку к возможной приостановке работы. Наше руководство обновило планы на непредвиденный случай", - сказал Райдер на брифинге. По его словам, минобороны США в случае приостановки работы правительства продолжит выполнять основные функции, а персонал будет нести службу, при этом оплату военные не смогут получать до согласования новых ассигнований в конгрессе. "Без согласования средств наши военные не получат зарплату в конце месяца в период праздников", - добавил Райдер. Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный. Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем. Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.

https://ria.ru/20241218/pentagon-1989806796.html

https://ria.ru/20241213/ssha-1988945278.html

https://ria.ru/20241218/ssha-1989982179.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, патрик райдер, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша