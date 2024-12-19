https://ria.ru/20241219/ssha-1990282768.html
Американским военным могут не выплатить зарплату к праздникам
Американским военным могут не выплатить зарплату к праздникам - РИА Новости, 19.12.2024
Американским военным могут не выплатить зарплату к праздникам
Пентагон готовится к возможной приостановке финансирования правительства в субботу, если бюджет не будет согласован, военным не выплатят зарплату к Рождеству и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T23:47:00+03:00
2024-12-19T23:47:00+03:00
2024-12-19T23:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Пентагон готовится к возможной приостановке финансирования правительства в субботу, если бюджет не будет согласован, военным не выплатят зарплату к Рождеству и Новому году, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. "Министерство осуществляет расчетливое планирование и подготовку к возможной приостановке работы. Наше руководство обновило планы на непредвиденный случай", - сказал Райдер на брифинге. По его словам, минобороны США в случае приостановки работы правительства продолжит выполнять основные функции, а персонал будет нести службу, при этом оплату военные не смогут получать до согласования новых ассигнований в конгрессе. "Без согласования средств наши военные не получат зарплату в конце месяца в период праздников", - добавил Райдер. Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный. Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем. Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20241218/pentagon-1989806796.html
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в мире, сша, патрик райдер, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Патрик Райдер, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
Американским военным могут не выплатить зарплату к праздникам
Пентагон: военным в США могут не выплатить зарплаты к Новому году и Рождеству
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Пентагон готовится к возможной приостановке финансирования правительства в субботу, если бюджет не будет согласован, военным не выплатят зарплату к Рождеству и Новому году, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.
"Министерство осуществляет расчетливое планирование и подготовку к возможной приостановке работы. Наше руководство обновило планы на непредвиденный случай", - сказал Райдер
на брифинге.
По его словам, минобороны США в случае приостановки работы правительства продолжит выполнять основные функции, а персонал будет нести службу, при этом оплату военные не смогут получать до согласования новых ассигнований в конгрессе.
"Без согласования средств наши военные не получат зарплату в конце месяца в период праздников", - добавил Райдер.
Как сообщалось, у американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Избранный президент США
, республиканец Дональд Трамп
ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена
госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском
, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.