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Белый дом выступил за обсуждение стратегической стабильности с Россией - РИА Новости, 19.12.2024
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22:14 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ssha-1990277603.html
Белый дом выступил за обсуждение стратегической стабильности с Россией
Белый дом выступил за обсуждение стратегической стабильности с Россией - РИА Новости, 19.12.2024
Белый дом выступил за обсуждение стратегической стабильности с Россией
США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем вопросов стратегической стабильности вместо трехстороннего диалога, заявил заместитель советника... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:14:00+03:00
2024-12-19T22:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем вопросов стратегической стабильности вместо трехстороннего диалога, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "Мы чувствуем, что лучше и, вероятно, более конструктивно и в конечном счете более успешно следовать двусторонним обсуждениям", - сообщил он, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*. По словам Файнера, у России и Китая отличаются возможности в ядерной сфере, а также и ядерные доктрины, что объясняет соответствующую позицию США.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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россия, сша, китай, в мире
Россия, США, Китай, В мире
Белый дом выступил за обсуждение стратегической стабильности с Россией

Белый дом: США выступают за обсуждение стратстабильности с Россией и Китаем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем вопросов стратегической стабильности вместо трехстороннего диалога, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"Мы чувствуем, что лучше и, вероятно, более конструктивно и в конечном счете более успешно следовать двусторонним обсуждениям", - сообщил он, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*.
По словам Файнера, у России и Китая отличаются возможности в ядерной сфере, а также и ядерные доктрины, что объясняет соответствующую позицию США.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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