https://ria.ru/20241219/ssha-1990276838.html
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.12.2024
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом
Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, включая Китай, продолжат наращивать свои арсеналы, заявил в четверг РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:03:00+03:00
2024-12-19T22:03:00+03:00
2024-12-19T22:37:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, включая Китай, продолжат наращивать свои арсеналы, заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "Мы ясно дали понять, что если эти тенденции продолжат двигаться в негативном направлении, если страны — Китай здесь на первом месте, но есть и другие вызывающие беспокойство государства — продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, может наступить момент, когда изменения в развертывании со стороны США будут не только рациональными, но и необходимыми", — сказал Файнер, выступая в аналитическом центре Карнеги*. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится к контролю над вооружениями, однако готов адаптироваться к любым изменениям в глобальной ядерной динамике.*Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО.
https://ria.ru/20241219/ssha-1990276201.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат)
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат)
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом
Файнер: США пересмотрят ядерные развертывания при росте арсеналов других стран