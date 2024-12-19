https://ria.ru/20241219/ssha-1990276838.html

США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом

США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.12.2024

США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом

Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, включая Китай, продолжат наращивать свои арсеналы, заявил в четверг РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:03:00+03:00

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2024-12-19T22:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, включая Китай, продолжат наращивать свои арсеналы, заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "Мы ясно дали понять, что если эти тенденции продолжат двигаться в негативном направлении, если страны — Китай здесь на первом месте, но есть и другие вызывающие беспокойство государства — продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, может наступить момент, когда изменения в развертывании со стороны США будут не только рациональными, но и необходимыми", — сказал Файнер, выступая в аналитическом центре Карнеги*. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится к контролю над вооружениями, однако готов адаптироваться к любым изменениям в глобальной ядерной динамике.*Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО.

https://ria.ru/20241219/ssha-1990276201.html

китай

сша

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