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США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.12.2024
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22:03 19.12.2024 (обновлено: 22:37 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ssha-1990276838.html
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.12.2024
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом
Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, включая Китай, продолжат наращивать свои арсеналы, заявил в четверг РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:03:00+03:00
2024-12-19T22:37:00+03:00
в мире
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, включая Китай, продолжат наращивать свои арсеналы, заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "Мы ясно дали понять, что если эти тенденции продолжат двигаться в негативном направлении, если страны — Китай здесь на первом месте, но есть и другие вызывающие беспокойство государства — продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, может наступить момент, когда изменения в развертывании со стороны США будут не только рациональными, но и необходимыми", — сказал Файнер, выступая в аналитическом центре Карнеги*. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится к контролю над вооружениями, однако готов адаптироваться к любым изменениям в глобальной ядерной динамике.*Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО.
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат)
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат)
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом

Файнер: США пересмотрят ядерные развертывания при росте арсеналов других стран

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если страны, включая Китай, продолжат наращивать свои арсеналы, заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"Мы ясно дали понять, что если эти тенденции продолжат двигаться в негативном направлении, если страны — Китай здесь на первом месте, но есть и другие вызывающие беспокойство государства — продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, может наступить момент, когда изменения в развертывании со стороны США будут не только рациональными, но и необходимыми", — сказал Файнер, выступая в аналитическом центре Карнеги*.
Чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится к контролю над вооружениями, однако готов адаптироваться к любым изменениям в глобальной ядерной динамике.
*Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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