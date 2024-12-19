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Россия обладает возможностями для ядерного удара по США, заявил Белый дом
Россия обладает возможностями для ядерного удара по США, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.12.2024
Россия обладает возможностями для ядерного удара по США, заявил Белый дом
США считают, что Россия, КНДР и КНР обладают ядерным оружием и ракетным потенциалом, способным напрямую достичь американской территории, заявил заместитель... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T21:49:00+03:00
2024-12-19T21:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США считают, что Россия, КНДР и КНР обладают ядерным оружием и ракетным потенциалом, способным напрямую достичь американской территории, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками Соединенных Штатов: Россия, Северная Корея и Китай", - сообщил он, выступая в аналитическом Фонде Карнеги*.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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в мире, россия, сша, китай, кндр (северная корея)
В мире, Россия, США, Китай, КНДР (Северная Корея)
Россия обладает возможностями для ядерного удара по США, заявил Белый дом
Белый дом: РФ, КНДР и КНР обладают возможностями для ядерного удара по США