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США будут поддерживать Украину, несмотря на ядерный арсенал России - РИА Новости, 19.12.2024
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21:40 19.12.2024 (обновлено: 21:41 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ssha-1990275718.html
США будут поддерживать Украину, несмотря на ядерный арсенал России
США будут поддерживать Украину, несмотря на ядерный арсенал России - РИА Новости, 19.12.2024
США будут поддерживать Украину, несмотря на ядерный арсенал России
Возможности России в части ее ядерного потенциала не окажут влияния на решение США продолжать поддержку Украины, заявил первый заместитель помощника президента... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T21:40:00+03:00
2024-12-19T21:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Возможности России в части ее ядерного потенциала не окажут влияния на решение США продолжать поддержку Украины, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "Мы действовали ответственно, координируясь с союзниками и отказываясь отвечать на подобные угрозы. Мы вновь и вновь давали понять России и любому другому наблюдающему противнику, что ядерные угрозы Москвы не повлияют на нашу решимость в части поддержки Украины", — сказал он, выступая в четверг в аналитическом центре Карнеги* в Вашингтоне. Файнер также отметил, что США готовы к диалогу с Москвой по управлению ядерными рисками. "Это ответственная позиция для ядерных государств", — добавил он.*Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО
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в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
США будут поддерживать Украину, несмотря на ядерный арсенал России

Белый дом: США будут поддерживать Украину, несмотря на ядерный арсенал России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Возможности России в части ее ядерного потенциала не окажут влияния на решение США продолжать поддержку Украины, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
"Мы действовали ответственно, координируясь с союзниками и отказываясь отвечать на подобные угрозы. Мы вновь и вновь давали понять России и любому другому наблюдающему противнику, что ядерные угрозы Москвы не повлияют на нашу решимость в части поддержки Украины", — сказал он, выступая в четверг в аналитическом центре Карнеги* в Вашингтоне.
Файнер также отметил, что США готовы к диалогу с Москвой по управлению ядерными рисками.
"Это ответственная позиция для ядерных государств", — добавил он.
*Признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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