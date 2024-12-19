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Решение об СВО нужно было принимать раньше, заявил Путин

Решение об СВО нужно было принимать раньше, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Решение об СВО нужно было принимать раньше, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что решение, которое было принято в феврале 2022 года, нужно было принимать раньше и готовиться к дальнейшим... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:10:00+03:00

2024-12-19T16:10:00+03:00

2024-12-19T17:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что решение, которое было принято в феврале 2022 года, нужно было принимать раньше и готовиться к дальнейшим мероприятиям и к специальной военной операции."Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чём бы я подумал - о том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше - это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о гипотетическом возвращении в февраль 2022-го Путин о гипотетическом возвращении в февраль 2022-го 2024-12-19T16:10 true PT1M02S

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Ольга Фомченкова

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, безопасность, украина