Рейтинг@Mail.ru
Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990055150.html
Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов
Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.12.2024
Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов
Российские войска закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:08:00+03:00
2024-12-19T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Российские войска закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Новый Комар находится севернее Великой Новоселки, в которой находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска закрепились в селе Новый Комар, а также продвинулись севернее", - сказал Рогов. По его словам, взятие села позволит увеличить обхват Великой Новоселки с северного фланга. Продвижение к Великой Новоселке даст российским войскам огневой контроль над трассой снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями.
https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов

Рогов: ВС России закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Российские войска закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Новый Комар находится севернее Великой Новоселки, в которой находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Это их последний шанс". Что ВСУ хотят устроить на фронте
17 декабря, 08:00
"Наши войска закрепились в селе Новый Комар, а также продвинулись севернее", - сказал Рогов.
По его словам, взятие села позволит увеличить обхват Великой Новоселки с северного фланга.
Продвижение к Великой Новоселке даст российским войскам огневой контроль над трассой снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала