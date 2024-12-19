https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990055150.html

Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов

Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.12.2024

Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов

Российские войска закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:08:00+03:00

2024-12-19T10:08:00+03:00

2024-12-19T10:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Российские войска закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Новый Комар находится севернее Великой Новоселки, в которой находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска закрепились в селе Новый Комар, а также продвинулись севернее", - сказал Рогов. По его словам, взятие села позволит увеличить обхват Великой Новоселки с северного фланга. Продвижение к Великой Новоселке даст российским войскам огневой контроль над трассой снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями.

https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность