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Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов
Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов - РИА Новости, 19.12.2024
Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов
Российские войска закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:08:00+03:00
2024-12-19T10:08:00+03:00
2024-12-19T10:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Российские войска закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Новый Комар находится севернее Великой Новоселки, в которой находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска закрепились в селе Новый Комар, а также продвинулись севернее", - сказал Рогов. По его словам, взятие села позволит увеличить обхват Великой Новоселки с северного фланга. Продвижение к Великой Новоселке даст российским войскам огневой контроль над трассой снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями.
https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские войска закрепились в селе Новый Комар, сообщил Рогов
Рогов: ВС России закрепились в селе Новый Комар на Времевском направлении