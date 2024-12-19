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Совфед может ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов - РИА Новости, 19.12.2024
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02:48 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/sovfed-1990025289.html
Совфед может ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов
Совфед может ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов - РИА Новости, 19.12.2024
Совфед может ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов
Сенатор Артем Шейкин предложил ужесточить правила регистрации в российских сервисах каршеринга для иностранных граждан, обязав их идентифицировать себя во время РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:48:00+03:00
2024-12-19T02:48:00+03:00
москва
игорь кириллов
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общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенатор Артем Шейкин предложил ужесточить правила регистрации в российских сервисах каршеринга для иностранных граждан, обязав их идентифицировать себя во время регистрации при помощи дополнительных документов. Ранее в ФСБ сообщали, что задержанный гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его подчиненного, для наблюдения за местом жительства генерала арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в украинском Днепре. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отмечали в ФСБ. "Правила (регистрации в сервисах каршеринга для иностранцев - ред.) должны включать строгую проверку таких документов, как паспорт, основание для въезда, миграционные документы, международные водительские права, временная регистрация, банковская карта российского банка, что позволит исключить возможность использования автомобилей в противоправных целях", - сказал Шейкин РИА Новости. Сенатор отметил, что на данный момент "отсутствуют единые требования для иностранных граждан, использующих каршеринг в России, что создаёт потенциальные риски как для безопасности, так и для контроля за передвижением транспортных средств". По его словам, отсутствие единых стандартов затрудняет проверку личности пользователей и "идентификацию тех, кто использует машины в противоправных целях". "Для решения этой проблемы необходимо ввести единые требования ко всем участникам рынка. Реализация этих мер будет эффективна только при тесном информационном взаимодействии с правоохранительными органами, включая обмен информацией и проверку данных при регистрации иностранного гражданина в личном кабинете", - подчеркнул политик. Шейкин добавил, что при несоблюдении компаниями подобных требований "их деятельность должна быть приостановлена". "Считаю, что эти изменения необходимо ввести в кратчайшие сроки для защиты наших граждан", - резюмировал политик. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. Сервис каршеринга "Делимобиль", в свою очередь, сообщал РИА Новости, что компания на фоне взрыва на Рязанском проспекте в Москве находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
https://ria.ru/20241216/sovfed-1989546148.html
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москва, игорь кириллов, совет федерации рф, общество
Москва, Игорь Кириллов, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед может ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов

Сенатор Шейкин предложил ужесточить правила регистрации иностранцев в каршеринге

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили каршеринга в Москве
Автомобили каршеринга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенатор Артем Шейкин предложил ужесточить правила регистрации в российских сервисах каршеринга для иностранных граждан, обязав их идентифицировать себя во время регистрации при помощи дополнительных документов.
Ранее в ФСБ сообщали, что задержанный гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его подчиненного, для наблюдения за местом жительства генерала арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в украинском Днепре. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отмечали в ФСБ.
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"Правила (регистрации в сервисах каршеринга для иностранцев - ред.) должны включать строгую проверку таких документов, как паспорт, основание для въезда, миграционные документы, международные водительские права, временная регистрация, банковская карта российского банка, что позволит исключить возможность использования автомобилей в противоправных целях", - сказал Шейкин РИА Новости.
Сенатор отметил, что на данный момент "отсутствуют единые требования для иностранных граждан, использующих каршеринг в России, что создаёт потенциальные риски как для безопасности, так и для контроля за передвижением транспортных средств". По его словам, отсутствие единых стандартов затрудняет проверку личности пользователей и "идентификацию тех, кто использует машины в противоправных целях".
"Для решения этой проблемы необходимо ввести единые требования ко всем участникам рынка. Реализация этих мер будет эффективна только при тесном информационном взаимодействии с правоохранительными органами, включая обмен информацией и проверку данных при регистрации иностранного гражданина в личном кабинете", - подчеркнул политик.
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Шейкин добавил, что при несоблюдении компаниями подобных требований "их деятельность должна быть приостановлена".
"Считаю, что эти изменения необходимо ввести в кратчайшие сроки для защиты наших граждан", - резюмировал политик.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Сервис каршеринга "Делимобиль", в свою очередь, сообщал РИА Новости, что компания на фоне взрыва на Рязанском проспекте в Москве находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
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