https://ria.ru/20241219/sovfed-1990025289.html

Совфед может ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов

Совфед может ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов - РИА Новости, 19.12.2024

Совфед может ужесточить правила пользования каршерингом для мигрантов

Сенатор Артем Шейкин предложил ужесточить правила регистрации в российских сервисах каршеринга для иностранных граждан, обязав их идентифицировать себя во время РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:48:00+03:00

2024-12-19T02:48:00+03:00

2024-12-19T02:48:00+03:00

москва

игорь кириллов

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564241396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65b675a6ae8c6727c32b0289284f823f.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенатор Артем Шейкин предложил ужесточить правила регистрации в российских сервисах каршеринга для иностранных граждан, обязав их идентифицировать себя во время регистрации при помощи дополнительных документов. Ранее в ФСБ сообщали, что задержанный гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его подчиненного, для наблюдения за местом жительства генерала арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, транслирующую изображение организаторам в украинском Днепре. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно активировано, отмечали в ФСБ. "Правила (регистрации в сервисах каршеринга для иностранцев - ред.) должны включать строгую проверку таких документов, как паспорт, основание для въезда, миграционные документы, международные водительские права, временная регистрация, банковская карта российского банка, что позволит исключить возможность использования автомобилей в противоправных целях", - сказал Шейкин РИА Новости. Сенатор отметил, что на данный момент "отсутствуют единые требования для иностранных граждан, использующих каршеринг в России, что создаёт потенциальные риски как для безопасности, так и для контроля за передвижением транспортных средств". По его словам, отсутствие единых стандартов затрудняет проверку личности пользователей и "идентификацию тех, кто использует машины в противоправных целях". "Для решения этой проблемы необходимо ввести единые требования ко всем участникам рынка. Реализация этих мер будет эффективна только при тесном информационном взаимодействии с правоохранительными органами, включая обмен информацией и проверку данных при регистрации иностранного гражданина в личном кабинете", - подчеркнул политик. Шейкин добавил, что при несоблюдении компаниями подобных требований "их деятельность должна быть приостановлена". "Считаю, что эти изменения необходимо ввести в кратчайшие сроки для защиты наших граждан", - резюмировал политик. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. Сервис каршеринга "Делимобиль", в свою очередь, сообщал РИА Новости, что компания на фоне взрыва на Рязанском проспекте в Москве находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

https://ria.ru/20241216/sovfed-1989546148.html

https://ria.ru/20241206/ekzamen-1987836805.html

https://ria.ru/20241216/fsb-1989369918.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, игорь кириллов, совет федерации рф, общество