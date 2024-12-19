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"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину - РИА Новости, 19.12.2024
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17:52 19.12.2024 (обновлено: 19:26 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/sobchak-1990240929.html
"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину
"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину - РИА Новости, 19.12.2024
"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину
Журналистка Ксения Собчак на "итогах года с Владимиром Путиным" задала президенту вопрос о помощи жителям Курской и Белгородской областей, своими впечатлениями... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:52:00+03:00
2024-12-19T19:26:00+03:00
политика
белгородская область
владимир путин
ксения собчак
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак на "итогах года с Владимиром Путиным" задала президенту вопрос о помощи жителям Курской и Белгородской областей, своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале."Предложила создать единое окно для помощи переселенцам, которое объединит государственные и общественные начала (гуманитарная + правовая + психологическая поддержка)", — написала она.Журналистка отметила, что уже два года ведет сбор и помогает переселенцам из приграничных регионов. Путин поддержал ее идею и добавил, что власти подумают над реализацией."Очень рада. Все не зря", — отметила Собчак.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
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политика, белгородская область, владимир путин, ксения собчак, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Политика, Белгородская область, Владимир Путин, Ксения Собчак, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину

Ксения Собчак обрадовалась реакции Путина на вопрос единого окна помощи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКсения Собчак задает вопрос на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Ксения Собчак задает вопрос на специальной программе Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Ксения Собчак задает вопрос на специальной программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак на "итогах года с Владимиром Путиным" задала президенту вопрос о помощи жителям Курской и Белгородской областей, своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале.
"Предложила создать единое окно для помощи переселенцам, которое объединит государственные и общественные начала (гуманитарная + правовая + психологическая поддержка)", — написала она.
Журналистка отметила, что уже два года ведет сбор и помогает переселенцам из приграничных регионов. Путин поддержал ее идею и добавил, что власти подумают над реализацией.
"Очень рада. Все не зря", — отметила Собчак.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Побег американского журналиста с Итогов года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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ПолитикаБелгородская областьВладимир ПутинКсения СобчакПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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