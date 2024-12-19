https://ria.ru/20241219/sobchak-1990240929.html

"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину

"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину - РИА Новости, 19.12.2024

"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину

Журналистка Ксения Собчак на "итогах года с Владимиром Путиным" задала президенту вопрос о помощи жителям Курской и Белгородской областей, своими впечатлениями... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:52:00+03:00

2024-12-19T17:52:00+03:00

2024-12-19T19:26:00+03:00

политика

белгородская область

владимир путин

ксения собчак

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак на "итогах года с Владимиром Путиным" задала президенту вопрос о помощи жителям Курской и Белгородской областей, своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале."Предложила создать единое окно для помощи переселенцам, которое объединит государственные и общественные начала (гуманитарная + правовая + психологическая поддержка)", — написала она.Журналистка отметила, что уже два года ведет сбор и помогает переселенцам из приграничных регионов. Путин поддержал ее идею и добавил, что власти подумают над реализацией."Очень рада. Все не зря", — отметила Собчак.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.

https://ria.ru/20241219/konferentsiya-1990166013.html

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политика, белгородская область, владимир путин, ксения собчак, прямая линия с владимиром путиным — 2024