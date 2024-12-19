https://ria.ru/20241219/sobchak-1990240929.html
"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину
"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину - РИА Новости, 19.12.2024
"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину
Журналистка Ксения Собчак на "итогах года с Владимиром Путиным" задала президенту вопрос о помощи жителям Курской и Белгородской областей, своими впечатлениями... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:52:00+03:00
2024-12-19T17:52:00+03:00
2024-12-19T19:26:00+03:00
политика
белгородская область
владимир путин
ксения собчак
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990241916_0:176:3084:1911_1920x0_80_0_0_dfa285794a4768eef24f6e8fa92a59cb.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак на "итогах года с Владимиром Путиным" задала президенту вопрос о помощи жителям Курской и Белгородской областей, своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале."Предложила создать единое окно для помощи переселенцам, которое объединит государственные и общественные начала (гуманитарная + правовая + психологическая поддержка)", — написала она.Журналистка отметила, что уже два года ведет сбор и помогает переселенцам из приграничных регионов. Путин поддержал ее идею и добавил, что власти подумают над реализацией."Очень рада. Все не зря", — отметила Собчак.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
https://ria.ru/20241219/konferentsiya-1990166013.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990241916_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_97e360a2324087bbe074709aa5973a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгородская область, владимир путин, ксения собчак, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Политика, Белгородская область, Владимир Путин, Ксения Собчак, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
"Все не зря": Собчак обратилась с вопросом к Путину
Ксения Собчак обрадовалась реакции Путина на вопрос единого окна помощи