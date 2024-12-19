https://ria.ru/20241219/sobchak-1990070200.html

Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина

Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2024

Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина

Журналистка Ксения Собчак подготовила к прямой линии президента РФ Владимира Путина вопросы по нескольким важным темам, как сообщила РИА Новости телеведущая,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:23:00+03:00

2024-12-19T11:23:00+03:00

2024-12-19T11:23:00+03:00

политика

россия

владимир путин

ксения собчак

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак подготовила к прямой линии президента РФ Владимира Путина вопросы по нескольким важным темам, как сообщила РИА Новости телеведущая, она надеется, что у нее будет шанс задать вопрос главе государства. "Надеюсь появится такой шанс (задать вопрос Путину – ред.), вдруг повезет. У меня несколько тем в зависимости от дискуссии. Я думаю, что президент будет о многом говорить, поэтому будем по обстоятельствам смотреть. Несколько важных тем, надеюсь, что до меня их еще не осветят, буду исходить из этого", - сказала Собчак. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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политика, россия, владимир путин, ксения собчак, прямая линия с владимиром путиным — 2024