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Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2024
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11:23 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/sobchak-1990070200.html
Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина
Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина - РИА Новости, 19.12.2024
Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина
Журналистка Ксения Собчак подготовила к прямой линии президента РФ Владимира Путина вопросы по нескольким важным темам, как сообщила РИА Новости телеведущая,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:23:00+03:00
2024-12-19T11:23:00+03:00
политика
россия
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ксения собчак
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак подготовила к прямой линии президента РФ Владимира Путина вопросы по нескольким важным темам, как сообщила РИА Новости телеведущая, она надеется, что у нее будет шанс задать вопрос главе государства. "Надеюсь появится такой шанс (задать вопрос Путину – ред.), вдруг повезет. У меня несколько тем в зависимости от дискуссии. Я думаю, что президент будет о многом говорить, поэтому будем по обстоятельствам смотреть. Несколько важных тем, надеюсь, что до меня их еще не осветят, буду исходить из этого", - сказала Собчак. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, ксения собчак, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Ксения Собчак, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина

Собчак надеется, что ей удастся задать вопрос Путину на прямой линии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак подготовила к прямой линии президента РФ Владимира Путина вопросы по нескольким важным темам, как сообщила РИА Новости телеведущая, она надеется, что у нее будет шанс задать вопрос главе государства.
"Надеюсь появится такой шанс (задать вопрос Путину – ред.), вдруг повезет. У меня несколько тем в зависимости от дискуссии. Я думаю, что президент будет о многом говорить, поэтому будем по обстоятельствам смотреть. Несколько важных тем, надеюсь, что до меня их еще не осветят, буду исходить из этого", - сказала Собчак.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
01:13
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинКсения СобчакПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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