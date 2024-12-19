https://ria.ru/20241219/sobchak-1990063666.html
Собчак пришла на прямую линию Путина
Собчак пришла на прямую линию Путина - РИА Новости, 19.12.2024
Собчак пришла на прямую линию Путина
Блогер Ксения Собчак сообщила, что пришла на прямую линию президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:01:00+03:00
2024-12-19T11:01:00+03:00
2024-12-19T12:05:00+03:00
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ксения собчак
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак сообщила, что пришла на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. "Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить (я в сером)", - написала Собчак под видео из Гостиного двора, опубликованным в ее Telegram-канале. Ранее она уточнила, что в Гостином дворе с утра образовалась огромная очередь из журналистов - все они пришли на итоговую пресс-конференцию Путина.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241214/putin-1989199099.html
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россия, владимир путин, ксения собчак, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, Ксения Собчак, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Собчак пришла на прямую линию Путина
Собчак заявила, что пришла на прямую линию Путина