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Собчак пришла на прямую линию Путина - РИА Новости, 19.12.2024
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11:01 19.12.2024 (обновлено: 12:05 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/sobchak-1990063666.html
Собчак пришла на прямую линию Путина
Собчак пришла на прямую линию Путина - РИА Новости, 19.12.2024
Собчак пришла на прямую линию Путина
Блогер Ксения Собчак сообщила, что пришла на прямую линию президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 19.12.2024
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россия
владимир путин
ксения собчак
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак сообщила, что пришла на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. "Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить (я в сером)", - написала Собчак под видео из Гостиного двора, опубликованным в ее Telegram-канале. Ранее она уточнила, что в Гостином дворе с утра образовалась огромная очередь из журналистов - все они пришли на итоговую пресс-конференцию Путина.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, ксения собчак, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, Ксения Собчак, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Собчак пришла на прямую линию Путина

Собчак заявила, что пришла на прямую линию Путина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак сообщила, что пришла на прямую линию президента РФ Владимира Путина.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень.
© RuptlyОчередь в Гостиный Двор, где проходит прямая линия Владимира Путина
Очередь в Гостиный Двор, где проходит прямая линия Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Ruptly
Очередь в Гостиный Двор, где проходит прямая линия Владимира Путина
"Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить (я в сером)", - написала Собчак под видео из Гостиного двора, опубликованным в ее Telegram-канале.
Ранее она уточнила, что в Гостином дворе с утра образовалась огромная очередь из журналистов - все они пришли на итоговую пресс-конференцию Путина.
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РоссияВладимир ПутинКсения СобчакПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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