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В ООН заявили о высоком уровне опасности в некоторых районах Сирии
В ООН заявили о высоком уровне опасности в некоторых районах Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
В ООН заявили о высоком уровне опасности в некоторых районах Сирии
Уровень опасности в некоторых районах Сирии остается очень высоким, боевые действия произошли 18 декабря в провинциях Алеппо и Тартус, говорится в сводке... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:54:00+03:00
2024-12-19T19:54:00+03:00
2024-12-19T19:54:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 19 дек - РИА Новости. Уровень опасности в некоторых районах Сирии остается очень высоким, боевые действия произошли 18 декабря в провинциях Алеппо и Тартус, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "В некоторых районах Сирии сохраняется высокий уровень опасности, сообщалось (18 декабря - ред.) о боевых действиях в мухафазах (провинциях) Тартус и Алеппо. НПО уже более недели не могут попасть в город Менбидж в мухафазе Алеппо", - говорится в документе. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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в мире, сирия, алеппо, тартус (мухафаза), башар асад, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Тартус (мухафаза), Башар Асад, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В ООН заявили о высоком уровне опасности в некоторых районах Сирии
Уровень опасности в Алеппо и Тартусе остается высоким