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ФАО приостановила миссии в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
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06:53 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/siriya-1990038089.html
ФАО приостановила миссии в Сирии
ФАО приостановила миссии в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024
ФАО приостановила миссии в Сирии
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приостановила полевые миссии в Сирии, приступит к оценке сельхозсектора страны, когда позволят... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:53:00+03:00
2024-12-19T06:53:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приостановила полевые миссии в Сирии, приступит к оценке сельхозсектора страны, когда позволят условия, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Ирина Уткина. "Деятельность полевых миссий была временно приостановлена до тех пор, пока не улучшится положение в области безопасности. Этот период мы используем для того, чтобы сосредоточиться на подготовительных мероприятиях для предстоящих вмешательств с более широким кругом представителей ООН, чтобы обеспечить готовность к скоординированному реагированию", - сказала Уткина. Она добавила, что ФАО внимательно следит за ситуацией в области безопасности и готова провести оценку положения в сельскохозяйственном секторе, как только позволит обстановка в Сирии. "Тем временем мы начали внутреннюю оценку, используя наши собственные источники информации по сбору критических данных и создания основы для эффективных мероприятий. Как только условия позволят, мы проведем быструю оценку на местах для подтверждения наших выводов и обеспечения более информированного и целенаправленного реагирования", - отметила Уткина. Она подчеркнула, что ФАО продолжит использовать свой технический опыт для оказания помощи народу Сирии.
https://ria.ru/20241218/siriya-1989967741.html
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в мире, сирия, оон, фао
В мире, Сирия, ООН, ФАО
ФАО приостановила миссии в Сирии

Продовольственная программа ООН приостановила полевые миссии в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики в Хаме
Боевики в Хаме - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики в Хаме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приостановила полевые миссии в Сирии, приступит к оценке сельхозсектора страны, когда позволят условия, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Ирина Уткина.
"Деятельность полевых миссий была временно приостановлена до тех пор, пока не улучшится положение в области безопасности. Этот период мы используем для того, чтобы сосредоточиться на подготовительных мероприятиях для предстоящих вмешательств с более широким кругом представителей ООН, чтобы обеспечить готовность к скоординированному реагированию", - сказала Уткина.
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Она добавила, что ФАО внимательно следит за ситуацией в области безопасности и готова провести оценку положения в сельскохозяйственном секторе, как только позволит обстановка в Сирии.
"Тем временем мы начали внутреннюю оценку, используя наши собственные источники информации по сбору критических данных и создания основы для эффективных мероприятий. Как только условия позволят, мы проведем быструю оценку на местах для подтверждения наших выводов и обеспечения более информированного и целенаправленного реагирования", - отметила Уткина.
Она подчеркнула, что ФАО продолжит использовать свой технический опыт для оказания помощи народу Сирии.
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