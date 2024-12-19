https://ria.ru/20241219/siriya-1990038089.html

ФАО приостановила миссии в Сирии

ФАО приостановила миссии в Сирии - РИА Новости, 19.12.2024

ФАО приостановила миссии в Сирии

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приостановила полевые миссии в Сирии, приступит к оценке сельхозсектора страны, когда позволят... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:53:00+03:00

2024-12-19T06:53:00+03:00

2024-12-19T06:53:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приостановила полевые миссии в Сирии, приступит к оценке сельхозсектора страны, когда позволят условия, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Ирина Уткина. "Деятельность полевых миссий была временно приостановлена до тех пор, пока не улучшится положение в области безопасности. Этот период мы используем для того, чтобы сосредоточиться на подготовительных мероприятиях для предстоящих вмешательств с более широким кругом представителей ООН, чтобы обеспечить готовность к скоординированному реагированию", - сказала Уткина. Она добавила, что ФАО внимательно следит за ситуацией в области безопасности и готова провести оценку положения в сельскохозяйственном секторе, как только позволит обстановка в Сирии. "Тем временем мы начали внутреннюю оценку, используя наши собственные источники информации по сбору критических данных и создания основы для эффективных мероприятий. Как только условия позволят, мы проведем быструю оценку на местах для подтверждения наших выводов и обеспечения более информированного и целенаправленного реагирования", - отметила Уткина. Она подчеркнула, что ФАО продолжит использовать свой технический опыт для оказания помощи народу Сирии.

https://ria.ru/20241218/siriya-1989967741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, оон, фао