https://ria.ru/20241219/simonyan-1990283345.html

Симоньян напомнила, как YouTube "облизывал" RT за миллиард просмотров

Симоньян напомнила, как YouTube "облизывал" RT за миллиард просмотров - РИА Новости, 20.12.2024

Симоньян напомнила, как YouTube "облизывал" RT за миллиард просмотров

YouTube невероятно "облизывал" телеканал RT, когда он стал первым в мире телеканалом, набравшим миллиард просмотров на этом видеохостинге, но после без... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-19T23:58:00+03:00

2024-12-19T23:58:00+03:00

2024-12-20T02:15:00+03:00

технологии

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

youtube

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

ИРКУТСК/ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. YouTube невероятно "облизывал" телеканал RT, когда он стал первым в мире телеканалом, набравшим миллиард просмотров на этом видеохостинге, но после без объяснения причин удалил YouTube-канал RT, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."Мы прекрасно себе работали. Прекрасно. У нас были грандиозные цифры. Я напоминаю, что RT был первым телеканалом в мире, который набрал миллиард просмотров на YouTube. Они обзолотили нас этими кнопками. Они зазывали наших ребят, кто этим занимался, на все свои конференции международные, чтобы мы им рассказывали, как мы добились такого успеха. Они нас облизывали невероятно, потому что они же деньги на нас зарабатывали. Естественно, рекламу же они размещают, не мы. Всё, в одну секунду — бэмс, бэмс, бэмс. И меня лично убрали, все наши ресурсы, все. Если где-то они находят хоть какую-то аффилированность, сразу банят. Это что такое? Ну как так? А как же свободная конкуренция? А как же права?" — рассказала Симоньян.Видеохостинг с 2020 года ограничил доступ к каналу RT, а также "Соловьев LIVE", "Крым 24", РБК, НТВ и странице Совфеда. Помимо этого, YouTube заблокировал аккаунты Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной.

https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), youtube, в мире