Рейтинг@Mail.ru
Симоньян напомнила, как YouTube "облизывал" RT за миллиард просмотров - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 19.12.2024 (обновлено: 02:15 20.12.2024)
https://ria.ru/20241219/simonyan-1990283345.html
Симоньян напомнила, как YouTube "облизывал" RT за миллиард просмотров
Симоньян напомнила, как YouTube "облизывал" RT за миллиард просмотров - РИА Новости, 20.12.2024
Симоньян напомнила, как YouTube "облизывал" RT за миллиард просмотров
YouTube невероятно "облизывал" телеканал RT, когда он стал первым в мире телеканалом, набравшим миллиард просмотров на этом видеохостинге, но после без... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-19T23:58:00+03:00
2024-12-20T02:15:00+03:00
технологии
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
youtube
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg
ИРКУТСК/ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. YouTube невероятно "облизывал" телеканал RT, когда он стал первым в мире телеканалом, набравшим миллиард просмотров на этом видеохостинге, но после без объяснения причин удалил YouTube-канал RT, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."Мы прекрасно себе работали. Прекрасно. У нас были грандиозные цифры. Я напоминаю, что RT был первым телеканалом в мире, который набрал миллиард просмотров на YouTube. Они обзолотили нас этими кнопками. Они зазывали наших ребят, кто этим занимался, на все свои конференции международные, чтобы мы им рассказывали, как мы добились такого успеха. Они нас облизывали невероятно, потому что они же деньги на нас зарабатывали. Естественно, рекламу же они размещают, не мы. Всё, в одну секунду — бэмс, бэмс, бэмс. И меня лично убрали, все наши ресурсы, все. Если где-то они находят хоть какую-то аффилированность, сразу банят. Это что такое? Ну как так? А как же свободная конкуренция? А как же права?" — рассказала Симоньян.Видеохостинг с 2020 года ограничил доступ к каналу RT, а также "Соловьев LIVE", "Крым 24", РБК, НТВ и странице Совфеда. Помимо этого, YouTube заблокировал аккаунты Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной.
https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_f653b1665b992248721c90de6d676823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), youtube, в мире
Технологии, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), YouTube, В мире
Симоньян напомнила, как YouTube "облизывал" RT за миллиард просмотров

Симоньян: YouTube невероятно облизывал RT, когда он набрал миллиард просмотров

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК/ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. YouTube невероятно "облизывал" телеканал RT, когда он стал первым в мире телеканалом, набравшим миллиард просмотров на этом видеохостинге, но после без объяснения причин удалил YouTube-канал RT, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
"Мы прекрасно себе работали. Прекрасно. У нас были грандиозные цифры. Я напоминаю, что RT был первым телеканалом в мире, который набрал миллиард просмотров на YouTube. Они обзолотили нас этими кнопками. Они зазывали наших ребят, кто этим занимался, на все свои конференции международные, чтобы мы им рассказывали, как мы добились такого успеха. Они нас облизывали невероятно, потому что они же деньги на нас зарабатывали. Естественно, рекламу же они размещают, не мы. Всё, в одну секунду — бэмс, бэмс, бэмс. И меня лично убрали, все наши ресурсы, все. Если где-то они находят хоть какую-то аффилированность, сразу банят. Это что такое? Ну как так? А как же свободная конкуренция? А как же права?" — рассказала Симоньян.
Видеохостинг с 2020 года ограничил доступ к каналу RT, а также "Соловьев LIVE", "Крым 24", РБК, НТВ и странице Совфеда. Помимо этого, YouTube заблокировал аккаунты Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости
11 декабря, 14:32
 
ТехнологииМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)YouTubeВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала