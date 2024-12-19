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На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян
На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян - РИА Новости, 19.12.2024
На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян
Западные страны будут подавать итоги спецоперации как проигрыш России при любом исходе, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:57:00+03:00
2024-12-19T22:57:00+03:00
2024-12-19T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Западные страны будут подавать итоги спецоперации как проигрыш России при любом исходе, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Так она прокомментировала вопрос журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си президенту Владимиру Путину на прямой линии. "В чем была суть его вопроса — вы все уже проиграли, задач СВО не достигли. Но секундочку — во-первых, СВО еще не кончилось, во-вторых, каждый день мы читаем новости — это село освобождено, здесь населенный пункт, здесь еще километры — это так выглядит проигрыш? Как тогда выглядит выигрыш? Или даже ничья. Но что они делают? Эти так называемые журналисты, они на самом деле подстилки глубинного государства, они проторивают дорожку нарративам этого государства, потому что когда все это закончится — а ведь когда-то все это закончится и закончится нашей победой, — и им это нужно будет повернуть, и они это повернут к тому, что мы проиграли", — пояснила медиаменеджер. Как бы не закончилась спецоперация, Запад будет подавать это так, будто Россия проиграла, указала Симоньян."Они сами себе придумали, какие у нас были цели. Они теперь что говорят? Задача была захватить всю Украину. С этой задачей не справились — значит проиграли. Это кто такую задачу объявлял? Путин несколько раз говорил, что нет такой задачи <...>", — добавила она.
https://ria.ru/20241219/putin-1990208825.html
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990197428.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Маргарита Симоньян, Запад, В мире, Владимир Путин, Украина, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян
Симоньян: Запад при любом исходе будет подавать итоги СВО как проигрыш России