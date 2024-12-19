Рейтинг@Mail.ru
На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 19.12.2024 (обновлено: 23:45 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/simonyan-1990280463.html
На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян
На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян - РИА Новости, 19.12.2024
На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян
Западные страны будут подавать итоги спецоперации как проигрыш России при любом исходе, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:57:00+03:00
2024-12-19T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
маргарита симоньян
запад
в мире
владимир путин
украина
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_e6f7128dd60b66a29e84f19d8a23c3e6.jpg
ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Западные страны будут подавать итоги спецоперации как проигрыш России при любом исходе, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Так она прокомментировала вопрос журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си президенту Владимиру Путину на прямой линии. "В чем была суть его вопроса — вы все уже проиграли, задач СВО не достигли. Но секундочку — во-первых, СВО еще не кончилось, во-вторых, каждый день мы читаем новости — это село освобождено, здесь населенный пункт, здесь еще километры — это так выглядит проигрыш? Как тогда выглядит выигрыш? Или даже ничья. Но что они делают? Эти так называемые журналисты, они на самом деле подстилки глубинного государства, они проторивают дорожку нарративам этого государства, потому что когда все это закончится — а ведь когда-то все это закончится и закончится нашей победой, — и им это нужно будет повернуть, и они это повернут к тому, что мы проиграли", — пояснила медиаменеджер. Как бы не закончилась спецоперация, Запад будет подавать это так, будто Россия проиграла, указала Симоньян."Они сами себе придумали, какие у нас были цели. Они теперь что говорят? Задача была захватить всю Украину. С этой задачей не справились — значит проиграли. Это кто такую задачу объявлял? Путин несколько раз говорил, что нет такой задачи &lt;...&gt;", — добавила она.
https://ria.ru/20241219/putin-1990208825.html
https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1990197428.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_215:0:2824:1957_1920x0_80_0_0_56c1154fadfc5976b4a80a4d2577c99d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, запад, в мире, владимир путин, украина, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Маргарита Симоньян, Запад, В мире, Владимир Путин, Украина, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
На Западе итоги СВО подадут как проигрыш России, уверена Симоньян

Симоньян: Запад при любом исходе будет подавать итоги СВО как проигрыш России

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Западные страны будут подавать итоги спецоперации как проигрыш России при любом исходе, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Так она прокомментировала вопрос журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си президенту Владимиру Путину на прямой линии.
Путин о личном счастье - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин заявил, что ждет возвращения российских бойцов домой
Вчера, 16:35
"В чем была суть его вопроса — вы все уже проиграли, задач СВО не достигли. Но секундочку — во-первых, СВО еще не кончилось, во-вторых, каждый день мы читаем новости — это село освобождено, здесь населенный пункт, здесь еще километры — это так выглядит проигрыш? Как тогда выглядит выигрыш? Или даже ничья. Но что они делают? Эти так называемые журналисты, они на самом деле подстилки глубинного государства, они проторивают дорожку нарративам этого государства, потому что когда все это закончится — а ведь когда-то все это закончится и закончится нашей победой, — и им это нужно будет повернуть, и они это повернут к тому, что мы проиграли", — пояснила медиаменеджер.
Как бы не закончилась спецоперация, Запад будет подавать это так, будто Россия проиграла, указала Симоньян.
"Они сами себе придумали, какие у нас были цели. Они теперь что говорят? Задача была захватить всю Украину. С этой задачей не справились — значит проиграли. Это кто такую задачу объявлял? Путин несколько раз говорил, что нет такой задачи <...>", — добавила она.
Путин о гипотетическом возвращении в февраль 2022-го - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Решение об СВО нужно было принимать раньше, заявил Путин
Вчера, 16:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМаргарита СимоньянЗападВ миреВладимир ПутинУкраинаПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала