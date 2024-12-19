https://ria.ru/20241219/simonyan-1990277250.html

Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны

Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны - РИА Новости, 19.12.2024

Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высоко оценила осведомленность президента Владимира Путина проблемами страны,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:09:00+03:00

2024-12-19T22:09:00+03:00

2024-12-19T23:21:00+03:00

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маргарита симоньян

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

сша

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ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высоко оценила осведомленность президента Владимира Путина проблемами страны, своим мнением она поделилась в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Только вдумайтесь — чего стоит 4,5 часа сидеть в прямом эфире, отвечая на самые сложные вопросы по бесконечному количеству тем. Я давала интервью пару дней назад часа три, к концу этих трех часов была еле живая, уже башка, что называется, не варит, спина болит, в горле пересохло. Тут сидит человек 4,5 часа. Причем интервью по моим только вопросам, по темам моей работы. А тут все. От какой-то недостроенной дороги, закрытого училища, о чем он тоже знает. И вы вдумайтесь, просто представьте на секунду — как можно держать все эти цифры в голове", — отметила медиаменеджер. Президент, указала Симоньян, знает, "какая там ставка по ипотеке в каком случае, какие выплаты положены по какому вопросу многодетным матерям, а вот в таком случае нет, в таком да, какие скидки на самолет и в каких случаях". "Это невозможно просто объять. У него при этом, у нашего главнокомандующего, президента — нет суфлера. Эти выходят, "командиры мира", (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден и все остальные — они выходят не на пресс-конференцию, а сделать заявление пятиминутное — у них два суфлера стоит. Справа и слева. Двух слов связать не могут", — подчеркнула она.У российского лидера даже помощника нет в ухе, он держит все в голове, никто так и не умеет и никогда не умел, добавила главред.Прямая линия состоялась в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа.

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россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, сша, политика