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Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны - РИА Новости, 19.12.2024
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22:09 19.12.2024 (обновлено: 23:21 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/simonyan-1990277250.html
Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны
Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны - РИА Новости, 19.12.2024
Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высоко оценила осведомленность президента Владимира Путина проблемами страны,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:09:00+03:00
2024-12-19T23:21:00+03:00
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
сша
политика
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ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высоко оценила осведомленность президента Владимира Путина проблемами страны, своим мнением она поделилась в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Только вдумайтесь — чего стоит 4,5 часа сидеть в прямом эфире, отвечая на самые сложные вопросы по бесконечному количеству тем. Я давала интервью пару дней назад часа три, к концу этих трех часов была еле живая, уже башка, что называется, не варит, спина болит, в горле пересохло. Тут сидит человек 4,5 часа. Причем интервью по моим только вопросам, по темам моей работы. А тут все. От какой-то недостроенной дороги, закрытого училища, о чем он тоже знает. И вы вдумайтесь, просто представьте на секунду — как можно держать все эти цифры в голове", — отметила медиаменеджер. Президент, указала Симоньян, знает, "какая там ставка по ипотеке в каком случае, какие выплаты положены по какому вопросу многодетным матерям, а вот в таком случае нет, в таком да, какие скидки на самолет и в каких случаях". "Это невозможно просто объять. У него при этом, у нашего главнокомандующего, президента — нет суфлера. Эти выходят, "командиры мира", (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден и все остальные — они выходят не на пресс-конференцию, а сделать заявление пятиминутное — у них два суфлера стоит. Справа и слева. Двух слов связать не могут", — подчеркнула она.У российского лидера даже помощника нет в ухе, он держит все в голове, никто так и не умеет и никогда не умел, добавила главред.Прямая линия состоялась в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа.
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россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, сша, политика
Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, США, Политика
Симоньян высоко оценила погружение Путина в проблемы страны

Симоньян высоко оценила осведомленность Путина всеми проблемами России

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высоко оценила осведомленность президента Владимира Путина проблемами страны, своим мнением она поделилась в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Только вдумайтесь — чего стоит 4,5 часа сидеть в прямом эфире, отвечая на самые сложные вопросы по бесконечному количеству тем. Я давала интервью пару дней назад часа три, к концу этих трех часов была еле живая, уже башка, что называется, не варит, спина болит, в горле пересохло. Тут сидит человек 4,5 часа. Причем интервью по моим только вопросам, по темам моей работы. А тут все. От какой-то недостроенной дороги, закрытого училища, о чем он тоже знает. И вы вдумайтесь, просто представьте на секунду — как можно держать все эти цифры в голове", — отметила медиаменеджер.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына
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Президент, указала Симоньян, знает, "какая там ставка по ипотеке в каком случае, какие выплаты положены по какому вопросу многодетным матерям, а вот в таком случае нет, в таком да, какие скидки на самолет и в каких случаях".
"Это невозможно просто объять. У него при этом, у нашего главнокомандующего, президента — нет суфлера. Эти выходят, "командиры мира", (президент США Джо. — Прим. ред.) Байден и все остальные — они выходят не на пресс-конференцию, а сделать заявление пятиминутное — у них два суфлера стоит. Справа и слева. Двух слов связать не могут", — подчеркнула она.
У российского лидера даже помощника нет в ухе, он держит все в голове, никто так и не умеет и никогда не умел, добавила главред.
Прямая линия состоялась в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа.
Итоги года с Владимиром Путиным
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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1 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

Ведущая телеканала Россия 24 Александра Суворова перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

Журналисты в национальных костюмах перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Жители Красноярска смотрят трансляцию программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным в Научной библиотеке Сибирского федерального университета

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прямая линия продолжалась.

Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным на экране ноутбука жителя Новосибирска

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 12

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024СШАПолитика
 
 
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