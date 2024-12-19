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Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына

Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына - РИА Новости, 19.12.2024

Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына

Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян удивил и обрадовал ответ президента Владимира Путина на вопрос о помиловании... РИА Новости, 19.12.2024

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ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян удивил и обрадовал ответ президента Владимира Путина на вопрос о помиловании Хантера Байдена, об этом она рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".В четверг во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, российский лидер прокомментировал помилование действующим главой Белого дома своего сына. Как отметил Путин, в Байдене оказалось больше человека, чем политика, и он не стал бы его за это осуждать. "Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. <...> Вот это просто в самое сердце. Больше человек, я бы не осуждал его за это. И, может быть, поэтому президент умудряется держать в голове все эти цифры этих выплат. Для кого-то это на бумажке закорючки, а для народа нашего — это их жизнь. <...> Потому что президент наш — хороший человек, хороший и добрый человек", — подчеркнула медиаменеджер. По ее словам, удивительно, что тот, кто находится у власти столько времени, продолжает прислушиваться к проблемам людей страны, которую он возглавляет, и при этом еще и остается добрым человеком. "И поэтому, мне кажется, он столько работает", — добавила Симоньян.Первого декабря Байден подписал указ о помиловании сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. В ошношении Хантера Байдена рассматривали несколько уголовных дел, в частности об умышленной неуплате налогов в Калифорнии в 2017 и 2018 годах, а также о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018-го, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. За это ему грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

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