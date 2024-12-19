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Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына - РИА Новости, 19.12.2024
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22:06 19.12.2024 (обновлено: 22:44 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/simonyan-1990277099.html
Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына
Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына - РИА Новости, 19.12.2024
Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына
Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян удивил и обрадовал ответ президента Владимира Путина на вопрос о помиловании... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:06:00+03:00
2024-12-19T22:44:00+03:00
россия
джо байден
сша
маргарита симоньян
владимир путин
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ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян удивил и обрадовал ответ президента Владимира Путина на вопрос о помиловании Хантера Байдена, об этом она рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".В четверг во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, российский лидер прокомментировал помилование действующим главой Белого дома своего сына. Как отметил Путин, в Байдене оказалось больше человека, чем политика, и он не стал бы его за это осуждать. "Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. &lt;...&gt; Вот это просто в самое сердце. Больше человек, я бы не осуждал его за это. И, может быть, поэтому президент умудряется держать в голове все эти цифры этих выплат. Для кого-то это на бумажке закорючки, а для народа нашего — это их жизнь. &lt;...&gt; Потому что президент наш — хороший человек, хороший и добрый человек", — подчеркнула медиаменеджер. По ее словам, удивительно, что тот, кто находится у власти столько времени, продолжает прислушиваться к проблемам людей страны, которую он возглавляет, и при этом еще и остается добрым человеком. "И поэтому, мне кажется, он столько работает", — добавила Симоньян.Первого декабря Байден подписал указ о помиловании сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. В ошношении Хантера Байдена рассматривали несколько уголовных дел, в частности об умышленной неуплате налогов в Калифорнии в 2017 и 2018 годах, а также о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018-го, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. За это ему грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Путин о Байдене и его сыне
Путин о Байдене и его сыне
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россия, джо байден, сша, маргарита симоньян, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, хантер байден, калифорния
Россия, Джо Байден, США, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Хантер Байден, Калифорния
Симоньян удивилась ответу Путина о помиловании Байденом сына

Симоньян призналась, что ее обрадовал ответ Путина о помиловании Байденом сына

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ИРКУТСК/ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян удивил и обрадовал ответ президента Владимира Путина на вопрос о помиловании Хантера Байдена, об этом она рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
В четверг во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, российский лидер прокомментировал помилование действующим главой Белого дома своего сына. Как отметил Путин, в Байдене оказалось больше человека, чем политика, и он не стал бы его за это осуждать.
"Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. <...> Вот это просто в самое сердце. Больше человек, я бы не осуждал его за это. И, может быть, поэтому президент умудряется держать в голове все эти цифры этих выплат. Для кого-то это на бумажке закорючки, а для народа нашего — это их жизнь. <...> Потому что президент наш — хороший человек, хороший и добрый человек", — подчеркнула медиаменеджер.
По ее словам, удивительно, что тот, кто находится у власти столько времени, продолжает прислушиваться к проблемам людей страны, которую он возглавляет, и при этом еще и остается добрым человеком.
"И поэтому, мне кажется, он столько работает", — добавила Симоньян.
Первого декабря Байден подписал указ о помиловании сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. В ошношении Хантера Байдена рассматривали несколько уголовных дел, в частности об умышленной неуплате налогов в Калифорнии в 2017 и 2018 годах, а также о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018-го, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. За это ему грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.
Итоги года с Владимиром Путиным
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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1 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

Ведущая телеканала Россия 24 Александра Суворова перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

Журналисты в национальных костюмах перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Жители Красноярска смотрят трансляцию программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным в Научной библиотеке Сибирского федерального университета

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прямая линия продолжалась.

Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным на экране ноутбука жителя Новосибирска

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 12

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РоссияДжо БайденСШАМаргарита СимоньянВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024В миреХантер БайденКалифорния
 
 
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