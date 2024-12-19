Рейтинг@Mail.ru
Обратившейся к Путину итальянской паре помогут с разрешением на проживание - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/semya-1990070705.html
Обратившейся к Путину итальянской паре помогут с разрешением на проживание
Обратившейся к Путину итальянской паре помогут с разрешением на проживание - РИА Новости, 19.12.2024
Обратившейся к Путину итальянской паре помогут с разрешением на проживание
МВД России поможет семейной паре из Италии, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину, получить разрешение на временное проживание, сообщила представитель... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:29:00+03:00
2024-12-19T11:29:00+03:00
россия
италия
санкт-петербург
ирина волк
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97542/15/975421535_0:183:3001:1871_1920x0_80_0_0_34cfb1966fff8488f7594bea96efc4af.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МВД России поможет семейной паре из Италии, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину, получить разрешение на временное проживание, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. В новостном выпуске телеканала "Россия-24" была рассказана история семейной пары из Италии, находящейся в Санкт-Петербурге. Патриция Безереди и Виктор Биндас обратились к Путину с просьбой о получении разрешения на временное проживание. "Сотрудники МВД России оперативно проверили информацию и выяснили, что итальянцы прибыли в Россию в октябре этого года с туристической целью. На приеме в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области им был разъяснен порядок получения разрешения на временное проживание", - сказала Волк. По её словам, принять заявление у Патриции было невозможно в связи с недействительностью ее паспорта. Для разрешения сложившейся ситуации супруги приглашены на повторный прием, который запланирован на 19 декабря. Специалисты миграционного подразделения еще раз изучат все обстоятельства и примут меры, чтобы помочь семейной паре оформить необходимые документы и урегулировать свой правовой статус в России, заключила Волк.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
россия
италия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97542/15/975421535_0:0:2747:2060_1920x0_80_0_0_21852625e142e95ec722093d66a06fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, санкт-петербург, ирина волк, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество
Россия, Италия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Общество
Обратившейся к Путину итальянской паре помогут с разрешением на проживание

МВД поможет обратившейся к Путину семье из Италии с разрешением на проживание

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПолицейский участок
Полицейский участок - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Полицейский участок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МВД России поможет семейной паре из Италии, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину, получить разрешение на временное проживание, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
В новостном выпуске телеканала "Россия-24" была рассказана история семейной пары из Италии, находящейся в Санкт-Петербурге. Патриция Безереди и Виктор Биндас обратились к Путину с просьбой о получении разрешения на временное проживание.
«
"Сотрудники МВД России оперативно проверили информацию и выяснили, что итальянцы прибыли в Россию в октябре этого года с туристической целью. На приеме в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области им был разъяснен порядок получения разрешения на временное проживание", - сказала Волк.
По её словам, принять заявление у Патриции было невозможно в связи с недействительностью ее паспорта.
Для разрешения сложившейся ситуации супруги приглашены на повторный прием, который запланирован на 19 декабря. Специалисты миграционного подразделения еще раз изучат все обстоятельства и примут меры, чтобы помочь семейной паре оформить необходимые документы и урегулировать свой правовой статус в России, заключила Волк.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
РоссияИталияСанкт-ПетербургИрина ВолкВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала