https://ria.ru/20241219/semya-1990070705.html

Обратившейся к Путину итальянской паре помогут с разрешением на проживание

Обратившейся к Путину итальянской паре помогут с разрешением на проживание - РИА Новости, 19.12.2024

Обратившейся к Путину итальянской паре помогут с разрешением на проживание

МВД России поможет семейной паре из Италии, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину, получить разрешение на временное проживание, сообщила представитель... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:29:00+03:00

2024-12-19T11:29:00+03:00

2024-12-19T11:29:00+03:00

россия

италия

санкт-петербург

ирина волк

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. МВД России поможет семейной паре из Италии, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину, получить разрешение на временное проживание, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. В новостном выпуске телеканала "Россия-24" была рассказана история семейной пары из Италии, находящейся в Санкт-Петербурге. Патриция Безереди и Виктор Биндас обратились к Путину с просьбой о получении разрешения на временное проживание. "Сотрудники МВД России оперативно проверили информацию и выяснили, что итальянцы прибыли в Россию в октябре этого года с туристической целью. На приеме в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области им был разъяснен порядок получения разрешения на временное проживание", - сказала Волк. По её словам, принять заявление у Патриции было невозможно в связи с недействительностью ее паспорта. Для разрешения сложившейся ситуации супруги приглашены на повторный прием, который запланирован на 19 декабря. Специалисты миграционного подразделения еще раз изучат все обстоятельства и примут меры, чтобы помочь семейной паре оформить необходимые документы и урегулировать свой правовой статус в России, заключила Волк.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, италия, санкт-петербург, ирина волк, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество