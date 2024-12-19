https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html

В Венгрии пришли в ярость из-за шага США в адрес России

В Венгрии пришли в ярость из-за шага США в адрес России - РИА Новости, 19.12.2024

В Венгрии пришли в ярость из-за шага США в адрес России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу M1 раскритиковал исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T21:26:00+03:00

2024-12-19T21:26:00+03:00

2024-12-19T21:26:00+03:00

венгрия

сша

петер сийярто

аэс "пакш-2"

газпромбанк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу M1 раскритиковал исключение АЭС "Пакш-2" Минфином США из разрешения на транзакции с Газпромбанком."Это возмутительно, это абсолютно неподобающее поведение для союзников и явная политическая месть. Я думаю, что каждое такое нападение следует рассматривать как посягательство на национальный суверенитет, поскольку энергетическая безопасность – это тоже вопрос суверенитета", — сказал он.Министр также назвал большей удачей смену власти в США и приходу в Белый дом администрации, относящейся к Венгрии как "к своему другу". При этом, по мнению Сийярто, нынешняя власть "явно рассматривает страну как врага и не воздерживается от создания рисков для поставок энергоносителей в Венгрию в рамках политической мести".США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через этот банк иностранные покупатели оплачивали поставки российского природного газа.Сийярто заявлял, что Венгрия совместно с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных американскими санкциями, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России.Вчера Минфин США разрешил до 30 июня сделки с Газпромбанком по атомной энергии, исключив из генеральной лицензии АЭС "Пакш-2".

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990252041.html

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

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венгрия, сша, петер сийярто, аэс "пакш-2", газпромбанк, санкции в отношении россии, россия, в мире